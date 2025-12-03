Ramiro González respalda que el proyecto eólico de Labraza es «absolutamente riguroso»

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido este miércoles en las Juntas Generales que el proyecto de la central eólica de Labraza es « ... viable y absolutamente riguroso» por lo que «se puede construir» tras «haber superado todos los controles y procedimientos». Por eso, ha considerado «lógico» que el proyecto siga adelante, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya admitido a trámite el contencioso registrado por parte de la junta administrativa de Labraza y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOCa) Rioja.

González ha explicado en las Juntas Generales que esta decisión judicial «sólo quiere decir que el texto se ha dirigido al tribunal competente y que está formalmente bien presentado desde el punto de vista formal». «No quiere decir nada más, ni supone prejuzgar el fondo del asunto, ni que se vaya a estimar el recurso en absoluto», ha indicado. Por lo tanto, ha considerado «lógico» un proyecto que «cumple con la normativa».

Así respondía el máximo dirigente foral al portavoz de Elkarrekin Podemos, David Rodríguez, con quien está negociando la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos para 2026. Se evidenciaba que, pese a ese posible acuerdo sobre las cuentas, hay cuestiones y proyectos que les distancian mucho. Y es que el líder territorial de los morados no ha dudado en asegurar que el proyecto eólico implica una «deforestación significativa, afecciones a la biofauna y una alteración irreversible del paisaje y los ecosistemas de la zona».

González ha discrepado sobre ello y, pese a reconocer que «todos los proyectos tienen inconvenientes», ha remarcado que Labraza «ha pasado una serie de controles y de procedimientos extremadamente rigurosos», por lo que «está acreditado que cumple con toda la normativa». «Esa es la posición de la Diputación, ya que se ha concluido que este parque es viable, se puede construir y tiene todas las garantías. No ha habido ninguna resolución judicial que lo ponga en tela de juicio», ha considerado.

«El tribunal no ha paralizado el comienzo de las obras y dentro del orden contencioso administrativo cabe la solicitud de paralización de las obras y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, las obras comienzan con plena legalidad y con absolutas garantías legales», ha rematado antes de indicar que apremia «impulsar la generación de energía renovable con todo tipo de garantías» en Álava.