Ramiro González: «El fascismo no se frena con la violencia de grupos organizados y vestidos de negro»

El diputado general de Álava defiende la «ilegalización» de la Falange como solución para que no se repitan los incidentes del 12 de octubre en Vitoria

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:28

Los altercados que el 12 de octubre se registraron en el centro de Vitoria siguen siendo motivo de debate. El diputado general, Ramiro González, ha ... reiterado este lunes en las Juntas Generales su posición sobre unos hechos que acabaron con 19 detenidos, varios heridos y numerosos destrozos. Para el máximo dirigente foral, la «vía más efectiva para que se puedan celebrar actividades de este tipo» es la «ilegalización» de un partido como la Falange Española y de las JONS por ser «defensores» del franquismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

