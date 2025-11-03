Ramiro González: «El fascismo no se frena con la violencia de grupos organizados y vestidos de negro»

Los altercados que el 12 de octubre se registraron en el centro de Vitoria siguen siendo motivo de debate. El diputado general, Ramiro González, ha ... reiterado este lunes en las Juntas Generales su posición sobre unos hechos que acabaron con 19 detenidos, varios heridos y numerosos destrozos. Para el máximo dirigente foral, la «vía más efectiva para que se puedan celebrar actividades de este tipo» es la «ilegalización» de un partido como la Falange Española y de las JONS por ser «defensores» del franquismo.

Porque González ha compartido con parte de la oposición de que es necesario plantar cara al fascismo, pero este no se frena con «hechos violentos que siguen el mismo patrón con grupos organizados, con la cara tapada y vestidos de negro que causan incidentes». «Porque ante la provocación, lo que no cabe es la violencia. No es la manera de solucionar los problemas ni de enfrentar al fascismo», ha subrayado.

En su opinión, «la mayor parte de la población se siente atrapada entre los fascistas y estos otros a los que yo no voy a calificar, pero que evidentemente son violentos», en evidente referencia a los grupos antifascistas y de izquierda abertzale (como Sare Antifaxista, Jardun y Gazte Koordinadora Sozialista). «La mayor parte de la población lo que quiere es libertad, democracia, vivir con normalidad y expresar sus ideas con normalidad. Lo que tenemos que reivindicar todos y todas son los valores de la convivencia», ha afirmado el máximo dirigente foral.

«Todos los demócratas nos tendríamos que hacer la pregunta sobre cómo combatir el fascismo. Y la respuesta no es con más violencia», ha incidido el diputado general antes de recurrir a unas palabras del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Tras la suspensión del acto previsto por Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra, el regidor navarro de EH Bildu explicó hace pocos días que «todavía hay quien pretende de alguna manera provocar y, en segundo término, hay quien entra en las provocaciones».

«A mí me horroriza, me espanta, que un centenar de miembros de la Falange organizasen una excursión a Vitoria con la intención de exhibir banderas preconstitucionales, lanzar proclamas franquistas, provocar incidentes y armar todo el lío posible», ha afirmado el máximo dirigente foral. No sólo eso. Ha considerado «una falta de respeto absoluta» que se cantase el 'Cara al Sol' o se hiciese el saludo fascista en la plaza de la Provincia, a escasos metros de monumentos como el 'Bosque de Luz', que desde hace décadas rinde homenaje a las víctimas del fascismo.

González ha afirmado que la Diputación carece de competencia legal para «impedir» esta concentración y que no fue responsable del dispositivo de seguridad que permitió el uso de la escalinata del Palacio foral. Y es que, si bien EH Bildu ha afirmado que esa cercanía al 'Bosque de Luz' podría ser motivo suficiente en base a la Ley de Memoria Democrática para que la administración se hubiese opuesto a la celebración, el diputado general ha explicado que ese no ha sido motivo suficiente en casos anteriores con el mismo promotor de la concentración del 12 de octubre.

«Respecto al operativo policial, el propio consejero (Bingen Zupiria) ya hizo otra crítica en el Parlamento vasco», ha deslizado. «Yo me opongo firmemente a que la Falange se manifieste en Vitoria», ha añadido. «Quienes vienen a hacerle el saludo nazi o fascista, a cantar el 'Cara al Sol' y a amenazar a la pacífica gente de Vitoria no deben de ser un partido legal. Esto ya no es derecha, extrema derecha, esto va más allá, esto es fascismo en estado puro», ha incidido.