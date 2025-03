Ramiro González cree que sería «un error estratégico» que el TAV no conecte Vitoria con Pamplona «Esto no va de medir cuánto tiempo se tarda en viajar de una capital a otra. Esto va de posicionamiento económico», ha reclamado el diputado general tras la defensa de Gipuzkoa a la alternativa de Ezkio

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado este martes una contundente defensa para que la conexión del tren de alta velocidad (TAV) con ... Navarra sea a través de Vitoria, y no de Ezkio Itsaso. Porque, de no hacerse a través de la capital alavesa, sería «un error estratégico que lamentaríamos durante décadas». Así se ha posicionado después de que Javier Hurtado, próximo líder territorial del PSE, dijese en una entrevista en EL CORREO que la conexión «será por Vitoria o no será», una afirmación que suscribían día después los socialistas navarros y que encendió el choque con Eider Mendoza, máxima dirigente foral guipuzcoana, que considera «irrenunciable» la alternativa de Ezkio.

Pese a que González ha dicho que aguarda la decisión definitiva de los técnicos del Ministerio de Transportes, aunque está «convencido» de que será a favor de la capital alavesa. «Si buscamos la solución más beneficiosa para Euskadi, sólo hay una, que es la de Vitoria», ha recalcado sobre un asunto en el que «hay que dejar de mirar los intereses territoriales, sino al conjunto del país». «Esto no va de medir cuánto tiempo se tarda en viajar de una capital a otra. Esto va de posicionamiento económico, de logística, de fortalecimiento industrial, de desarrollo del país de cara al futuro», ha indicado en una clara referencia a uno de los principales argumentos que esgrimen desde Gipuzkoa para apostar por Ezkio. El máximo dirigente foral ha defendido que Vitoria es el único gran nodo logístico que hay en Euskadi y Navarra, «no hay otro». «Álava es la rótula de unión entre la Península Ibérica y el continente europeo por el lado oeste de los Pirineos. Es, además, el único de los territorios vascos que dispone de suelo para atender el desarrollo de un gran nodo logístico», ha profundizado. Pero González ha afirmado que «no sólo necesitamos que (el Ministerio) nos diga cuál es la solución» para conectar el TAV con Pamplona. «Necesitamos el compromiso de que la solución se ejecuta. No podemos repetir lo ocurrido con la conexión de la 'Y' vasca con la Meseta», ha indicado antes de reclamar al Gobierno central un «cronograma» y que «lo más rápidamente posible» se ponga en marcha el proyecto.

