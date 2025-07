Ramiro González cree que Bildu «se sitúa fuera del marco democrático y de convivencia» con sus críticas a la Ertzaintza

El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha sumado este martes a la cascada de reacciones de dirigentes del PNV después de que Bildu ... pusiese la Ertzaintza en el punto de mira al cuestionar que sea una «Policía democrática». El máximo dirigente foral considera que la izquierda abertzale «se coloca fuera del marco democrático y de convivencia» al no condenar de «manera rotunda y clara» episodios como el protagonizado el pasado miércoles en Vitoria por miembros del movimiento disidente GKS cuando se enfrentaron a los ertzainas cuando trataban de impedir una acampada sin permiso.

«Hay que condenar de forma absoluta los ataques a la Ertzaintza y los intentos de ocupar la calle porque la calle es de todos, no es de la izquierda abertzale ni de colectivos disidentes. Hay que condenar las pintadas contra el consejero Bingen Zupiria y contra el alcalde de Bilbao», ha reclamado.

El máximo dirigente foral ha defendido que la Ertzaintza es «absolutamente democrática» y hay que ser absolutamente exigentes en la defensa del marco de convivencia. «Cuando no se produce la defensa de ese marco de convivencia de forma rotunda y clara, se está legitimando la actuación violenta y se está colocando fuera del marco de convivencia. La democracia y la libertad hay que defenderlas», ha criticado.

«Cuando hay que elegir entre la Ertzaintza y quienes les atacan, elige a estos últimos, pues se coloca fuera del marco democrático y de convivencia. Y la violencia que hemos sufrido en este país durante décadas tiene que enseñarnos que no dejemos pasar ni una condena por pequeña que parezca. No valen declaraciones que intentan no molestar a nadie, ni cálculos electorales, hay que ser radical a la hora de cortar los comportamientos violentos. O se está con la democracia y la libertad, o no se está, no hay vías intermedias», ha profundizado.

Además, según González, estas declaraciones son «más graves» por producirse al principio de verano y en un contexto festivo que va a repetirse en muchas ciudades y pueblos de Euskadi. «Hay que ser absolutamente radical y claro al enfrentarse a los comportamientos», ha rematado.

Estas declaraciones tienen lugar un día después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, pusiese acusase el lunes a los miembros de la coalición soberanista de actuar como «integristas» e incluso de «despreciar el país que tenemos». «Nosotros construimos, ellos señalan. Luego piden acuerdos de país. ¿Acuerdos de qué país, del mismo que atacáis? No se puede construir futuro atacando lo que garantiza el presente», lanzó.

El domingo, en una entrevista en EL CORREO, el presidente del Bizkai buru batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, consideró que la izquierda abertzale «ha decidido declarar la guerra a la Ertzaintza y justificar actuaciones violentas, por temor a una revuelta interna, por incapacidad para controlar a una parte de sus bases o por convicción política». No sólo eso. Ansola censuró que esas actuaciones «violentas» son «incompatibles con los principios democráticos y con la responsabilidad del gobierno de las instituciones».