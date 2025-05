Ramiro González ahonda en el choque con el PSE y le pide «paralizar» el macrocentro de refugiados de Vitoria

Golpe sobre la mesa. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha reclamado este martes al Gobierno central la «paralización» del centro de refugiados ... que se construye en el barrio vitoriano de Arana desde el pasado mes de febrero. Un proyecto con capacidad para 350 usuarios que ha tachado de «insostenible». «Estos centros de grandes dimensiones son inadecuados y sobredimensionados. La decisión de construir este macrocentro y de abrir este macrocentro ha sido una decisión unilateral y tomada desde una absoluta falta de consenso. Sólo lo defiende el Gobierno español», ha recalcado.

El dirigente foral ha elevado el tono y ha esgrimido que es «un proyecto impuesto, sin consenso, contra la mayoría política y social» del territorio. «Un Gobierno como el español, que presume de diálogo, no puede imponer un proyecto como este sin ningún diálogo», ha denunciado, por lo que se ha dirigido a la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, para iniciar un «diálogo sereno» a este respecto. Si ese intento no fragua, no ha querido explicar cuáles seran los siguientes pasos.

«Un macrocentro para 350 personas no puede prestar la atención que necesitan esas personas. Choca con el modelo vasco de acogida y asilo con centros pequeños, en los que se puede intervenir. El Gobierno español está a tiempo todavía de rectificar», ha afirmado.

El PNV ha mostrado su rechazo a este proyecto desde que trascendieron las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo Ramiro González, Gorka Urtaran como alcalde de Vitoria y Beatriz Artolazabal como consejera del ejecutivo de Iñigo Urkullu. Aquello desencadenó un intercambio de reproches en el que Eneko Andueza, secretario general del PSE, llegó a acusar al PNV de «xenófobo» y «mezquino». Este lunes, Marisol Garmendia ahondó en ese sentido y aseguró que le preocupan los mensajes del PNV sobre el centro de Arana. «Están más cerca de los mensajes de la 'caverna', si me permiten la expresión; a mensajes viejos y retrógrados del PP y Vox», criticó la delegada de Pedro Sánchez en Euskadi. «Cuidado con los términos que se emplean porque como delegada del Gobierno de España que es, lo tomamos como un mensaje de Moncloa», deslizaron el lunes fuentes jeltzales.

Ramiro González ha justificado que su reacción de este martes responde a las declaraciones de Garmendia, si bien previamente estaba programada una pregunta del PNV a la ministra en el Senado. El dirigente foral le ha acusado a Garmendia de haber hecho unas declaraciones «absolutamente rechazables, fuera de lugar y más propias de lo que habitualmente llamamos política madrileña. Esto contribuye a madrileñizar la política en Euskadi, la política de la descalificación desde la responsabilidad institucional», ha censurado.

«La forma en la que abordar la política migratoria es un reto para Euskadi y el conjunto de Europa. Euskadi es un país de acogida, somos un país que integra, que acoge a la población extranjera, a la que otorgamos los mismos derechos y exigimos las mismas obligaciones. Y la mejor forma de integración es el trabajo, y el trabajo en condiciones dignas. Para poder avanzar en esa integración es necesario conocer las demandas del mercado laboral y la posibilidad de incorporación al mismo de las personas migrantes», ha señalado en un mensaje similar al que trasladó el jueves de la pasada semana el lehendakari Imanol Pradales.