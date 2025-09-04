Radio Vitoria, una emisora luminosa Un espectáculo de luz y sonido celebra en la plaza de la Virgen Blanca los 90 años de la radio

Radio Vitoria cumple 90 años. Y lo celebra con el espectáculo 'Batzen gaituen ahotsa-La voz que nos une', que en la noche de este jueves reunió en la plaza de la Virgen Blanca a centenares de alaveses que aceptaron gustosamente la invitación de la emisora. Luz y sonido para celebrar su 90 aniversario.

Asistieron a un original repaso visual de los hechos más relevantes ocurridos en todos estos años en el territorio, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluyó actuaciones de danza y música. Participaron el músico Iñaki Palacios y su banda, la compañía De Mode Quartet, la agrupación de baile Amezti y la compañía de danza contemporánea DAB.

