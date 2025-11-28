«La radicalización de los menores está relacionada con un mal uso de redes sociales»

La considerada máxima autoridad nacional en materia de menores se pasó ayer, jueves, por el aula magna de la UNED en Vitoria. La fiscal ... de sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, María Teresa Gisbert, desgajó durante 40 minutos los entresijos de las actuales bandas juveniles violentas. Profundizó además en la influencia de las redes sociales, el acceso prematuro al porno, el machismo al alza entre los adolescentes y el «aumento de la violencia» en sus relaciones.

Tras fumarse un pitillo, la ponente estrella del seminario sobre bandas juveniles violentas –organizado al alimón por Euspel, APM, CEP y Escudel y concluido ayer– atendió a EL CORREO para advertir sobre la «radicalización» entre los menores por el abuso y mal uso de los teléfonos móviles, con consecuencias desastrosas. «Luego viene dar credibilidad a los bulos, creer que la violencia de género no existe y que las mujeres machacamos a los hombres».

Definición actual de banda juvenil violenta «Ahora estimamos como banda a un grupo de más de 2 personas y con alto grado de organización»

Una utilización responsable desde el primer click evitaría males futuros. «A nivel cualitativo sí hay mucha más violencia entre menores. Desde violencia de género, ciberacoso a delitos contra la libertad sexual o de odio», trazó. «Cuanto más acceso al porno tiene un menor de 14 años, más convencido está de que esa es la realidad. Lo copian. A partir de ahí viene la sumisión El placer de ella no importa. El porno se ha convertido en educación porque no hay educación afectivo-sexual. La sociedad no estamos haciendo las cosas bien», analizó.

De hecho, la Fiscalía ya trabaja con la Policía Nacional en la elaboración de una guía sobre «el riesgo de radicalización violenta entre los jóvenes». Ayer había varios miembros de este cuerpo entre el público. También jueces, fiscales, trabajadores sociales, ertzainas y agentes de la Guardia Civil.

Y en ese caldo de cultivo hacen caja las bandas juveniles violentas. «Cada vez captan a chicos más jóvenes y nos preocupa», explicó sincera. Por sus datos, estos grupos –al alza y que ya asoman en Vitoria– cuentan «con miembros de 12 a 24 años». Especialista desde 1992, matizó que «ahora ya consideramos como banda a un grupo de más de dos personas y con un alto grado de organización».

En la capital alavesa, la Guardia Civil ha descabezado las células de los Blood y los Trinitarios, ambas causas andan a la espera de juicio. En la actualidad, al menos otros tres grupos ya han empezado a aparecer en los radares policiales.

Chicas al servicio

En ese mundo, las chicas están cosificadas. «Hay que poner de relieve el sesgo de género que existe en las bandas. ¡Qué distinto es el papel del hombre respecto al de las mujeres! Tienen un papel secundario, al servicio de y totalmente dominadas en muchos aspectos. Incluso en las propias relaciones sexuales, lo que de verdad me preocupa mucho», compartió Gisbert.

Aún así, esta experta no se mostró dispuesta a rebajar la edad para imputar, ahora en fijada en los 14 años. «El problema no es la ley, está en la ejecución de medidas (correctoras)», aseguró.

El pasado día 13, la UCO prendió a un hacker vitoriano menor de edad por acceder a datos de empresas. Sobre este caso, esta fiscal incidió en que «es una delincuencia nueva y un poco insólita». Al tratarse de un chaval sin antecedente alguno defendió para él «medidas absolutamente específicas» para reconducirle antes de que alcance la mayoría de edad.