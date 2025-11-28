El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Teresa Gisbert, considerada la máxima autoridad nacional en materia de menores, ayer jueves en el seminario de la UNED. Igor Aizpuru

María Teresa Gisbert | Titular de menores de la Fiscalía General del Estado

«La radicalización de los menores está relacionada con un mal uso de redes sociales»

La fiscal de sala alerta en Vitoria que las bandas juveniles cada vez captan a miembros «más jóvenes»

David González

David González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

La considerada máxima autoridad nacional en materia de menores se pasó ayer, jueves, por el aula magna de la UNED en Vitoria. La fiscal ... de sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, María Teresa Gisbert, desgajó durante 40 minutos los entresijos de las actuales bandas juveniles violentas. Profundizó además en la influencia de las redes sociales, el acceso prematuro al porno, el machismo al alza entre los adolescentes y el «aumento de la violencia» en sus relaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  2. 2 Así se ve Vitoria desde la noria navideña de la Virgen Blanca
  3. 3

    Vitoria se pone seria con los infractores de la ZBE
  4. 4

    Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  7. 7 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  8. 8

    El mercado niega un pívot al Baskonia
  9. 9

    La familia de Kerman denuncia «daño moral» por la puesta en libertad del portero agresor
  10. 10

    Las lluvias hacen que los pantanos de Álava recuperen el pulso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La radicalización de los menores está relacionada con un mal uso de redes sociales»

«La radicalización de los menores está relacionada con un mal uso de redes sociales»