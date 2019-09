Una quincena de organizaciones pide al Ayuntamiento de Vitoria la declaración de estado de emergencia climática Las organizaciones se han reunido este miércoles en la Virgen Blanca. / E. C. Presentarán en el pleno del viernes una moción en la que exigen «compromisos reales y vinculantes, más ambiciosos que los actuales» SARA LÓPEZ DE PARIZA Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:17

Este viernes se celebra a nivel global la Huelga Mundial por el Clima, la primera en la que más de 300 organizaciones en España unirán sus voces para pedir que se declara el estado de emergencia climática y exigir medidas urgentes. En Vitoria coincide con el pleno del Ayuntamiento, en el que 15 organizaciones de la ciudad presentarán en el turno popular una moción conjunta para que la voten los diferentes grupos políticos. Esta mañana estos colectivos han presentado sus principales reivindicaciones, que coinciden con las que se están haciendo a nivel nacional.

«Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra», han trasladado Javier Saez, del sindicato ESK, y Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, como portavoces del grupo. «El Ayuntamiento de Vitoria puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones. Además, declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales. Una hoja de ruta capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono», han agregado.

Ante la emergencia climática, esta quincena de colectivos pedirá este viernes al Consistorio vitoriano una serie de compromisos. Entre ellos «garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 así como detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas». Por otro lado, «abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria». Para ello proponen planes de actuación como crear espacios peatonales, fomentar el uso de la bici y otros medios de transporte no contaminantes, promover la eficiencia energética o la recuperación de acuíferos y pastos.

En el tercer punto de la moción instan al Ayuntamiento a «avanzar en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica». Por último, señalan «la justicia, la democracia y la transparencia como pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen», para lo que piden un mecanismo de toma de decisiones y de seguimiento ciudadano de carácter vinculante. «Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables», concluyen.

Concentración en la plaza de España

La moción que se leerá en el Pleno está firmada por la Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos, Ateneo Republicano, Benetako Green, Bionekazaritza, Gasteizko Bizikleteroak, Fridays For Future Araba, Ekologistak Martxan, EOCULT, ESK, GADEN, Greenpeace Araba, Munizipalistak, Slow Food, Zero Zabor y Steilas. Sus portavoces ya se han reunido con los grupos municipales de EH Bildu y el PP, que se han mostrado favorables a otorgar su apoyo a todos los puntos. Por su parte, el PSE ha anunciado su compromiso de abstención y mañana se reunirán con representantes del PNV. En el caso de Elkarrekin Podemos, la intención de sus portavoces es secundar la huelga, por lo que no asistirían al Pleno.

Tras exponer sus reivindicaciones, desde la quincena de organizaciones han llamado a la ciudadanía en general a la participación en la huelga del viernes. En la capital alavesa se realizará una concentración a las 12.00 horas en la plaza de España.