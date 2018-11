Gálvez explorará 'La Gioconda' en Vitoria: «Quiero poner a Da Vinci en pantalones vaqueros» El presentador y escritor Christian Gálvez estudia a Leonardo desde hace nueve años. / NACHO GALLEGO El presentador de Telecinco presenta su libro mañana en el Aula de Cultura de EL CORREO JUDITH ROMERO Lunes, 19 noviembre 2018, 13:48

Miles de turistas pasan junto a cuadros como 'La Gioconda' cada día, les hacen una foto con su smartphone y se van. A Christian Gálvez (Móstoles, 1980) la visión de 'La última cena' en Milán le cambió la vida. El presentador de 'Pasapalabra' forma parte del grupo Leonardo DNA Project, cuyo objetivo es encontrar sus restos óseos o una muestra de ADN para conocer más sobre su origen. Mañana profundizará en los enigmas de 'La Gioconda', su obra más conocida, en la presentación de su libro 'Gioconda descodificada. Retrato de la mujer del Renacimiento'. El encuentro del Aula de Cultura de EL CORREO tendrá lugar en la Sala Martín de Salinas de Villa Suso a las 19.30 horas.

«La gente reconoce a Leonardo Da Vinci como el pintor de 'La Gioconda', pero él se consideraba un científico» señala Gálvez. Leonardo aceptaba encargos porque necesitaba el dinero, pero fue forjándose una mala fama al dejarlos inacabados o completarlos a su propia manera. «'La virgen de las rocas' es un buen ejemplo de cómo, aunque le pagó un convento, le interesaban más las piedras y los elementos botánicos del fondo», apunta el presentador, inmerso en el estudio de la vida del pintor desde hace 9 años.

Gálvez dedica entre tres y cuatro horas diarias al estudio de documentación como apuntes de notarios y libros de entierros para comprender más sobre este hombre que le obsesiona. «El ensayo que publiqué el año pasado me permitió ser admitido en DNA Project y fue validado por sinergólogos –especialistas en gestos– y técnicos de morfopsicología de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero no vino sin sacrificios», reconoce. De alguna manera, Da Vinci se ha convertido en el tercer componente de la relación que mantiene con la gimnasta vitoriana Almudena Cid. «Por suerte mi compañera de viaje me comprende y me permite pequeñas licencias para continuar investigando a Leonardo».

Tras dedicar cuatro libros a la figura de este artista renacentista avanzado a su época, Gálvez centra el foco en 'La Gioconda'. «Mi objetivo es hacer un homenaje a la figura de las mujeres del Renacimiento que quedaron soterradas por la historia y hacer accesible la historia de este cuadro a todo el mundo», sostiene. Del mismo modo, busca «arrancar a Da Vinci de la erudición y ponerlo en pantalones vaqueros» mediante la exposición que comisiona en Madrid y abre sus puertas el día 29 en el Palacio de las Alhajas y en la Biblioteca Nacional.

'Giocondolatría'

Los aficionados a la 'giocondolatría' se debaten entre si la mujer de la sonrisa misteriosa es Lisa Gherardini, si se trata de Caterina, la madre de Leonardo, Pacifica Brandani o alguna otra modelo. «Más que determinar a dónde pertenece el fondo del cuadro me interesa estudiar sus expresiones faciales», afirma Gálvez. Al igual que Da Vinci, él se formó de manera autodidacta.

«Estoy haciendo algunos escarceos con el arte en la UNED, pero no creo en la titulitis para estudiar lo que me gusta. Si hubiera una carrera sobre Leonardo Da Vinci, la haría», remacha.