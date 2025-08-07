«Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario», grita un hombre en Vitoria La Policía Local arresta a un varón de 29 años por asestar «un puñetazo» a un agente

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron ayer, miércoles, a un varón de 29 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Todo ocurrió al filo de las ocho de la mañana. Una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó, a su paso por la calle Portal de Arriaga, cómo un varón salía de un establecimiento hostelero. Estaba «ensangrentado» y gesticulaba mientras accedía a la calzada, poniendo así en peligro su integridad física, refiere el parte policial difundido este jueves.

Mientras los agentes de la Guardia urbana se aproximaban para auxiliarle oyeron cómo gritaba: «Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario». A pesar de que, en un primer momento, lograron alejarlo de la carretera, el individuo hizo caso omiso a las órdenes de los policías ya que seguía intentando acceder a la calzada.

Fue preguntado por el motivo por el que estaba ensangrentado. Sin embargo, agrega la Policía Local, «estaba muy alterado y no atendía a razones», detalla el parte. Su «agresividad» fue en aumento hasta el punto de que «asestó un puñetazo a un agente», por lo que tuvo que ser detenido.