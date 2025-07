Quejas de retrasos de media hora en la línea Vitoria-Bilbao

«Retrasos de 15-20 minutos». Es el problema al que se enfrenta Andrea, de 32 años, que viaja a diario en el trayecto Vitoria- ... Bilbao para ir a trabajar y esta última semana –fecha en la que

se incorporó la nueva forma de reserva de billetes de Autobuses La Unión–. El nuevo modelo permite reservar plazas para, posteriormente, realizar el pago en el propio autobús mediante las tarjetas BAT, Barik o Mugi.

Hay casos en los que las esperas se han prolongado hasta los 35 minutos en un desplazamiento de una hora, lo que significa, que más de un tercio del viaje lo hacen con el vehículo detenido. Lejos de las demoras –que desde la compañía lo achacan al nuevo procedimiento– el problema de Andrea reside en que únicamente puede hacer una reserva diaria por lo que se «arriesga», dice, a esperar que queden huecos libres al momento de subirse; o bien, pagar el billete con importe de 6,20 euros en vez del 20% aplicado con las tarjetas de transporte público equivalente a 4,96 euros.

La línea Vitoria-Bilbao cuenta con 66 viajes diarios en el que cerca de 2.500 personas –entre trabajadores, estudiantes y visitantes– viajan diariamente. Afecta así, a universitarios que –durante estas fechas– dependen de una puntualidad por los exámenes de recuperación en la que estas demoras se notan. Si bien es cierto buena parte de las casi setenta salidas se resuelven sin inconvenientes; en las horas punta es cuando se acentúan estas demoras.

«Hice una reserva 15 minutos antes de la salida. Y el conductor me dijo que el bus estaba lleno y no podía subir». Además, Daniel, trabajador de 26 años, explica que si no se efectúa un viaje reservado, el usuario puede ser sancionado durante un mes sin poder emplear esta función. Los usuarios que no presentan ninguna inconveniencia son los que compran su billete en la taquilla o vía online. Además los usuarios achacan que en las máquinas de la estación, en los destinos de embarque no aparece la Estación de Autobuses y que la app de La Unión es «inservible» ya que te redirige a su página web, de acuerdo a Mayli. Además, «por si fuera poco», explica irónicamente que los autobuseros «derrochan alegría».

Falta de experiencia

La compañía responsable es conocedora del retraso y achaca la demora a «falta de experiencia» por cuestiones de «inclinar un poco más el móvil» a la hora de mostrar el QR de la reserva. Razón por la que consideran «más que obvios» los retrasos. Una de las soluciones que barajan es hacer dos filas –una para las personas con el billete comprado; otra para los que tienen reserva– como fórmula para aligerar las largas colas. Igualmente, advierten sobre problemas de conexión con el pago BAT que «hace que a veces falle».