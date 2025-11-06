El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Quejana se queda sin su serie

Los creadores de 'La que se Avecina' o 'Machos Alfa' renuncian al proyecto que iba a reconvertir el conjunto monumental en un convento

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

El conjunto monumental de Quejana no se convertirá en set de rodaje, según ha podido saber EL CORREO. Los creadores de exitosas series 'La que ... se Avecina' o 'Machos Alfa' han cancelado el «acuerdo para la producción y distribución de los primeros capítulos» de una trama sobre una comunidad de monjas que intentan 'salvar' con toda clase de negocios su viejo convento de los acreedores y que, al parecer, iba a contar con el actor Carlos Areces como sacerdote de la orden.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  2. 2

    Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria
  3. 3

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  6. 6

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  7. 7 El exbaskonista Polonara, fuera de peligro tras pasar diez días en coma
  8. 8 Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria
  9. 9

    Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño
  10. 10

    La UE urge a Francia para unir Vitoria y París con la alta velocidad en tres horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Quejana se queda sin su serie

Quejana se queda sin su serie