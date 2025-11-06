Quejana se queda sin su serie

El conjunto monumental de Quejana no se convertirá en set de rodaje, según ha podido saber EL CORREO. Los creadores de exitosas series 'La que ... se Avecina' o 'Machos Alfa' han cancelado el «acuerdo para la producción y distribución de los primeros capítulos» de una trama sobre una comunidad de monjas que intentan 'salvar' con toda clase de negocios su viejo convento de los acreedores y que, al parecer, iba a contar con el actor Carlos Areces como sacerdote de la orden.

El 1 de septiembre la productora constituida 'ad hoc' para este proyecto, lo que técnicamente se considera una agrupación de interés económico (AIE), comunicó a la Diputación que da por zanjado el contrato de arrendamiento del espacio situado en el municipio de Ayala, pues iba a aprovechar las celdas, pasillos, salas y comedores que llevan abandonados desde principios de siglo. Es más, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el día 30 ya se procedió a «la devolución de las llaves y a la puesta a disposición de la Diputación de Álava de los bienes inmuebles, así como del mobiliario cedido».

Y es que la AIE 'Esclavas del Señor' -aunque, al parecer, la serie se iba a titular 'Por el Amor de Dios'- tenía reservado el conjunto monumental desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, con la posibilidad de prórroga hasta el 30 de junio de 2026. Se les había reclamado una fianza de 10.000 euros «como garantía del cumplimiento de sus obligaciones contractuales», que ya han procedido a devolver.

No es la primera vez que este proyecto pincha en hueso. La primera vez que los hermanos Alberto y Laura Caballero, los creadores de 'La que se Avecina', plantearon este proyecto fue en 2021. Esta vez, según deslizan los productores, se debe a «diferencias irreconciliables en el contenido», aunque las autoridades locales aseguran a este periódico que esos problemas no corresponden a desavenencias con ellas.

El plan, como publicó este periódico en mayo, era que permaneciesen entre tres y cuatro meses en el valle de Ayala y la idea es que se emitieran en alguna plataforma audiovisual. Sus actuales series se emiten en Prime Video (Amazon), Netflix, Movistar y Mediaset, aunque también han explorado la posibilidad de trabajar con HBO. El grupo audiovisual que incluye a Telecinco y Cuatro aclaró antes de verano que no tiene relación con el proyecto.

La Diputación adquirió a finales de 2022 el conjunto monumental de Quejana a las monjas dominicas, que lo habían abandonado catorce años antes. La idea de la Administración foral es que este histórico inmueble del siglo XIV se convierta en motor para el desarrollo de la cuadrilla de Ayala y para eso se convocó un concurso de ideas en el que salió elegido una iniciativa para instalar un restaurante, un spa y un hotel. Pero hasta que se pueda materializar este ambicioso proyecto, que necesitará de una importantísima inversión privada, no querían perder oportunidades como la que puso sobre la mesa la productora de los hermanos Caballero.

El grupo juntero de EH Bildu ha presentado varias preguntas para su respuesta por escrito. Quieren saber si eran suficiente esos 10.000 euros para cubrir posibles desperfectos, qué razones han llevado a la empresa a cancelar la grabación y si «es habitual que una empresa que ya no tiene relación contractual con la Diputación guarde material dentro del dominicio público».