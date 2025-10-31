'Las puertas del infierno', el corto vitoriano que busca concienciar sobre el uso de redes y el 'bullying'

Ramón Albertus Viernes, 31 de octubre 2025, 00:55 Comenta Compartir

«La idea es que también pueda servir como material educativo y divulgativo en centros». Con este convencimiento, Dalton Jauregui (Vitoria, 1996) se refiere a su primer cortometraje, 'Las puertas del infierno', una obra que busca provocar reflexión y debate sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes en una sociedad hiperconectada. Convencido de que el proyecto trasciende su dimensión artística, el director aborda temas como el acoso escolar, el cambio de género, las enfermedades de transmisión sexual, el acceso temprano a la pornografía o el impacto de las redes sociales en la salud mental.

Los protagonistas son siete jóvenes –Mikel, Dani, Maren, Iraia, Maitane, Alba y Rebeca– cuyas historias interconectadas conforman un mosaico que actúa como un espejo incómodo de la adolescencia. El filme, rodado el pasado marzo en distintas localizaciones de Vitoria, se estrenará el próximo 8 de noviembre en los cines Florida. Con esta cinta, Jauregui debuta como director tras su experiencia como actor en la compañía Ortzai y su participación en proyectos como 'Irati', la película en euskera más taquillera de la historia.

La obra cuenta con el patrocinio del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Desde su formación teatral –tanto en Ortzai como en el Taller Artes Escénicas de Vitoria y en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo– y su sensibilidad hacia los problemas juveniles, Jauregui entiende este título puede trascender el ámbito cultural y convertirse en un recurso pedagógico que fomente la empatía y el entendimiento entre los adolescentes.

«La finalidad última de este proyecto es impactar a los espectadores, llevándolos a reflexionar sobre las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y moral de los adolescentes», traslada el autor. En el guion se entrelazan cinco historias que reflejan situaciones dramáticas y cotidianas. Entre ellas, la de un niño víctima de acoso escolar, un problema que viene de largo y ha vuelto a saltar al primer plano estas semanas tras el suicidio de Sandra, la menor cuya muerte ha conmocionado al país al saberse que su familia había alertado al centro educativo.

Producciones alavesas

También se abordan cuestiones como el consumo de contenido sexual sin orientación adulta o la presión por cumplir ciertos cánones de belleza. Con este cortometraje, Jauregui aspira a llegar no solo a festivales nacionales e internacionales, sino también a las aulas. «Queremos facilitar conversaciones sinceras sobre las situaciones que les preocupan», afirma. «Es una herramienta útil para padres y madres, que puede ayudarles a entender y gestionar mejor lo que viven sus hijos adolescentes».

El estreno de 'Las puertas del infierno' es otra prueba más de la inquietud creativa audiovisual de firmas alavesas, con una cantera de creadores que se estrenan en el terreno del cortometraje junto a otros que acumulan selecciones y premios en distintos certámenes de cortos. Una prueba de ello ha sido la selección reciente de la realizadora vitoriana Ainhoa Ordoñez en el festival Zinebi con 'Habana industrial', un documental que retrata la nocturnidad de la capital cubana a través de un grupo de jóvenes. También recientemente se han dado a conocer las candidaturas a los premios Goya de 'Plazer bat', de Sonia Estévez, una de las voces más singulares de la animación vasca, y de la productora local CSC Films, encabezada por Katixa de Silva, con 'Locas del ático', de Tamara García Iglesias.