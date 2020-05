¿Qué puedo hacer y qué no en la fase 1 en Euskadi? Personas haciendo deporte en Salburua. / Igor Martín Preguntas y respuestas sobre lo que el Gobierno permitirá a los ciudadanos a partir del lunes JUANMA MALLO Domingo, 10 mayo 2020, 13:31

El 51% de la población española entra este lunes en la fase 1 de la desescalada. El Gobierno abrirá la mano para que una serie de comunidades, incluida Euskadi, puedan realizar actividades que hasta ahora no estaban permitidas. Reuniones de hasta diez personas, apertura de terrazas, bares y restaurantes, mercadillos... Pero cuidado, porque el Gobierno vasco ha impuesto medidas más restrictivas. De hecho, ha establecido que los movimientos se mantengan restringidos al municipio en el que se habita.

- ¿Puedo salir de mi municipio?

En Euskadi, NO. -A pesar de que el BOE establece que el límite está en la provincia, el Gobierno vasco prefiere ser más cauto en este punto y mantiene la movilidad como en la fase 0. Esto es, dentro de la localidad en la que se vive y, salvo excepciones como trabajar o ir al médico, no se podrá abandonar el municipio.

- ¿Se permite la movilidad interprovincial entre municipios colindantes?

SÍ, de forma «excepcional». -Era una de las peticiones del Gobierno vasco al central y así lo recoge el BOE. Eso sí, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructura, Arantxa Tapia, ha señalado que esos movimientos se permitirán solo de forma «excepcional» y atendiendo a razones «socioeconómicas». Las zonas que se podrán beneficiar de esta medida son aquellas en las que las relaciones sociales, económicas y sanitarias son continuas, como Eibar y Ermua, o el valle de Ayala y el Gran Bilbao.

- ¿Puedo ir a mi segunda residencia si ésta se encuentra en mi misma provincia?

NO. -«En ningún caso, ni en el propio territorio ni en otra provincia». Así de tajante ha respondido la consejera Tapia al ser preguntada sobre esta cuestión. A diferencia del resto de territorios de España que han accedido a la fase 1 y en los que sí está permitido acudir a la segunda residencia si se encuentra en la misma provincia, como ha aclarado el presidente Sánchez, la movilidad en Euskadi «está absolutamente restringida al municipio».

- ¿Se mantienen las franjas horarias?

SÍ. -Aunque las autonomías, según recoge el BOE, «podrán acordar en su ámbito territorial que la franja horaria comience hasta dos horas antes y termine hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dicha franja», Euskadi ha decidido mantener los límites horarios, tal y como estaban fijados ahora. Esto es, actividad física y pasear (06.00-10.00 / 20.00-23-00), mayores de 70 años (10.00-12.00 / 19.00-20.00) y niños (12.00-19.00 horas). Sin embargo, se permite que los paseos se realicen a más de un kilómetro de distancia del hogar y con las personas que convivas, en lugar de en parejas como hasta ahora.

- ¿Pueden más de un adulto salir a pasear con sus hijos?

SÍ. -Desde este lunes se permiten los paseos en familia y de más de un kilómetro de distancia del domicilio, siempre y cuando no se abandone el municipio. Lo que sí se mantiene es la limitación de una hora en la salida a la calle de 12.00 a 19.00 horas.

- ¿Está permitido quedar con los amigos o con mis familiares?

SÍ. Hasta diez personas, si mantienen la distancia social (de dos metros) y si ninguna de ellas presenta patologías o pertenece a un grupo de riesgo. Debe ser, evidentemente, dentro del mismo municipio. En la calle, sólo podrá ser si se coincide dentro del tramo horario correspondiente. Es decir, un grupo de jóvenes no podrá quedar en un plaza en el horario reservado a los mayores. Todo esto, a la espera de que lo detalle el BOPV este domingo.

- ¿Abren los bares y restaurantes?

SÍ, pero solo las terrazas. -Y al 50%, porque se debe mantener la distancia de seguridad entre las personas. La separación de las meses debe ser de dos metros y, como máximo, tiene que haber diez personas juntas. En cuanto a los propietarios del establecimiento, deben desinfectar la mesa después de casi servicio y priorizar el uso de vasos y otros artículos desechables, entre otras medidas. Y, como en el resto de comercios, fomentar el pago con tarjeta y desinfectar el datáfono tras cada uso. Por cierto, tampoco se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros. Se mantiene el servicio a domicilio y de recogida en el local.

- ¿Y puedo ir a cualquier hora a las terrazas?

SÍ. -La única restricción es el aforo. Vamos, que haya sitio. . «Sí (puedo ir a una terraza si antes he salido con los niños), y puedo ir a la compra, ir al médico, a la peluquería. Los comercios están abiertos en esta fase sin necesidad de cita previa, con aforos eso sí, y el horario comercial es el que es. Se puede salir sin ningún problema en estos momentos», ha explicado Tapia en Radio Euskadi.

- ¿Pueden seguir abiertos más allá de las 23.00 horas los bares que tienen permiso hasta la madrugada?

«Si tenemos franja horaria de salida como máximo hasta las 11 de la noche, no tiene sentido que un bar permanezca abierto más allá porque no debe haber nadie en la calle a esa hora», ha respondido la consejera Tapia.

- ¿Qué medidas de higiene y/o prevención debe aplicar mi empresa?

1. Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo.

2. En las empresas, comercios, centros educativos y otras entidades previstas en la citada orden del Ministerio de Sanidad, se deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para los trabajadores.

3. Se asegurará que todos los trabajadores tengan a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.

4. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

5. El fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para proteger la salud y la seguridad del trabajador, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso.

6. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud y, en su caso, con los servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

7. Los centros deberán realizar ajustes en su organización horaria para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración.

- ¿Cómo se realizará la reapertura de la ITV?

«Lo que conocemos es que se abren las ITV y las condiciones de seguridad y salud con las que tienen que trabajar las personas que las atienden. Pero todavía no está regulado en qué orden y cuáles van a ser las condiciones para los vehículos que tienen que obtener la ITV. Estamos esperando esa nueva orden», ha explicado la consejera Tapia.

- ¿Puedo compartir coche?

SÍ.-En el caso de que todas las personas convivan bajo el mismo techo, no hay límites. Esto es, se pueden colocar en la misma fila de asientos. No habrá límite de dos personas ni tampoco distancia de seguridad, lo ha dejado claro el Ejecutivo vasco. En caso contrario, dos ciudadanos máximo por fila y con mascarilla. Y no se puede salir de la provincia. Por cierto, las motos no permiten mantener la distancia de seguridad, por lo que solo puede ir una persona.

- ¿Tengo que llevar mascarilla en el transporte público?

SÍ. -Siempre. Es obligatorio. Y también, recuerda el Gobierno vasco, en espacios en los que no existe la posibilidad de mantener la distancia social. Además, el transporte público en Euskadi incrementará las frecuencias al 100%, y el aforo máximo será del 60%, aunque se flexibilizará en horas puntas. Además, se producirá la toma de temperatura de forma aleatoria en estaciones cerradas: metro, Euskotren y las tres de autobuses de las capitales. El Gobierno vasco, no obstante, insta a utilizar el transporte público únicamente para acudir a los puestos de trabajo.

- ¿Puedo nadar en el mar?

SÍ. -Siempre y cuando la persona esté federada, ya que se considera una práctica deportiva. En cambio, NO se puede caminar en la playa y, de repente, parar y darse un chapuzón. Eso no está permitido por ahora. Y siempre que vivas en un municipio costero, porque no se puede abandonar la localidad para cuestiones de ocio, ésa no es una excepción. Además, se prohíben las piscinas y las «zonas de agua».

- ¿Es posible realizar velatorios?

SÍ. -Pero con limitaciones. Si se realizan al aire libre, con un máximo de quince personas. En el caso de que se desarrollen en el interior de un local, solo diez ciudadanos se pueden reunir. Asimismo, la participación en el enterramiento o despedida para la cremación se restringe a un máximo de 15 personas entre familiares, allegados y oficiante, y siempre respetando las medidas de distanciamiento e higiene.

- ¿Abrirán los locales de culto?

SÍ. -No obstante, solo a un tercio de su capacidad. Y con medidas de seguridad y de distancia. ¿Por ejemplo? En un banco, un metro lineal entre persona y persona. Además, se recomienda el uso de mascarilla, desinfectar el local antes de cada oficio o reunión, la habilitación de geles para la limpieza, no se permite el uso de agua bendecida, y «las abluciones rituales deberán realizarse en casa», explica el Ministerio de Sanidad. Se evitará, asimismo, la actuación de los coros y tocar o besar objetos de de devoción.

-¿Puedo ir a mi lonja juvenil?

NO. -En una comunicación del Ayuntamiento de Leioa, este explica que todavía no es posible. «No se va a poder hacer uso de ellas», deja claro en su escrito. Incluso lanza una advertencia: «Si acudís, sin que exista todavía una orden de apertura, corréis el riesgo de ser sancionados».

- ¿Tengo que pedir cita para ir a un comercio minorista?

NO. -Eso era para la fase cero. Pueden abrir los comercios minoristas de menos de 400 metros cuadrados, lo que excluye a casi todas las grandes franquicias. Eso sí, el aforo estará reducido al 30% de su capacidad, deberá haber una distancia de dos metros, y se limita a un cliente por cada trabajador. Y se establece un horario de atención preferente para los mayores de 65 años. Eso sí, los aseos deben estar cerrados, las prendas y probadores se tienen que desinfectar cada vez que una persona lo utilice... Se debe desinfectar el local dos veces al día, una de ellas «obligatoriamente» al término de la jornada. Además, deben exponer el aforo del local, y establecer sistemas que permitan el recuento de la gente que hay en su interior con la meta de no superarlo.

- ¿Puedo ir al centro comercial?

NO. -Su apertura no está permitida hasta la fase 2.

- ¿Se pueden celebrar mercadillos?

SÍ. -Solo con el 25% de sus puestos, siempre y cuando lo permiten los Ayuntamientos y las comunidades autónomas, como ha hecho Euskadi. Por supuesto, con restricciones relativas al distanciamiento entre lugares de venta y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. El BOE aclara que «se debe dar preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores».

- ¿Puedo ir a un espectáculo al aire libre?

En Euskadi NO. -Al igual que ocurre con la movilidad entre municipios, que ha quedado prohibida, el Gobierno vasco tampoco permite los actos y espectáculos culturales al aire libre con menos de 200 personas. Sí se pueden realizar en el resto de España.

- ¿Pueden abrir los hoteles?

SÍ. -Sin embargo, no pueden emplearse las zonas comunes, como el comedor o gimnasio. Además, debido a que no están permitidos los desplazamientos fuera de la provincias, muchos hosteleros han decidido no abrir. En Bilbao, solo el Ercilla.

- ¿Se puede ir a la biblioteca? ¿Y al museo?

En Euskadi, NO. -El lehendakari informó el pasado jueves de que bibliotecas, museos, centros culturales y salas de lectura y de cine no abrirán hasta el 1 de junio.

- ¿Puedo renovar mi carnet de conducir?

SÍ. -La mayoría de los centros de reconocimiento de conductores abrirán el lunes 11 de mayo. La Dirección General de Tráfico recuerda a los ciudadanos que los permisos de conducción que hayan caducado durante el estado de alarma mantienen su vigencia durante dicho periodo y hasta 60 días hábiles después de finalizado el mismo.

- ¿Se recuperará la atención a las personas con discapacidad?

SÍ. -Y también las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales. Y se volverá a prestar atención domiciliaria y seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.