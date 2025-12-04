El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Solar de Júndiz donde está previsto que LEA levante su nueva planta. Igor Aizpuru

Los pueblos que rodean Júndiz rechazan la llegada de LEA y la planta de compostaje

Margarita, Lermanda, Ariñez y Crispijana denuncian «abandono institucional y una agresión ambiental sin precedentes»

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

Margarita, Lermanda, Ariñez y Crispijana, concejos que pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria, denuncian «la falta absoluta de colaboración, respeto y protección» por parte del Gobierno vasco, la Diputación y el Consistorio por haber dado el visto bueno a proyectos como la llegada de LEA o la planta foral de compostaje que rechazan de plano.

Las cuatro juntas administrativas aseguran en este sentido que las obras de la planta de KonpostAraba comenzaron sin licencia «ignorando las alegaciones vecinales, los riesgos ambientales y la legislación que exige evaluar el impacto acumulado» con la cercana instalación de Biocompost «que ya genera molesas severas desde hace años». Consideran que es una «agresión» a la que se suma «una nueva amenaza» con la futura llegada de LEA-Lascaray a Júndiz. La fábrica de productos cosméticos se ubicará, inciden, a escasos 150 metros de Margarita y Lermanda y afectará a Ariñez y Crispijana.

«Sus antecedentes por quejas de malos olores en Vitoria intensifican aún más la presión ambiental sobre un entorno rural que ya se encuentra desbordado», afirman los pueblos, que se sienten invisibles para las instituciones mientras ven cómo «están destruyendo nuestra agricultura, nuestro patrimonio natural, nuestra historia, nuestros lazos comunitarios y, en definiva, nuestra calidad de vida».

Reclaman que se mida el impacto ambiental acumulado de ambas instalaciones así como la redacción de informes de emisiones y de contaminación acústica y lumínica. Antes, reclaman la suspensión inmediata de las obras de KonpostAraba y paralización de la reubicación de LEA-Lascaray, «que se recupere el respeto institucional a nuestros concejos y participación directa en cualquier decisión futura».

