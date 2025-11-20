El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cartel que da la bienvenida a los turistas. Igor Martín

«Nuestro pueblo se llama y se llamará Franco»

Treviño. ·

Los orígenes de esta localidad nada tienen que ver con el dictador y se remontan al siglo XI. «Ahora hay jóvenes que vienen a fotografiarse con el cartel»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Medio siglo después del fallecimiento de Francisco Franco 1.582 personas se llaman hoy en España como el dictador y 44.730 tienen su apellido. ... También dos pueblos en España reciben al visitante con un cartel donde están estampadas esas mismas letras. Uno, con apenas una veintena de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, se ubica en Galicia y el otro se encuentra a 14 kilómetros de Vitoria, en el enclave de Treviño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  2. 2

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  3. 3

    Aemet eleva a naranja el aviso por nevadas este viernes en Álava
  4. 4

    Los empleos sin cubrir en Álava alcanzan los 18.000 y vaciarían las listas del paro
  5. 5 Vitoria se prepara para la nieve: activa este jueves el plan de nevadas en fase de «preemergencia»
  6. 6

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  9. 9

    Esteban «desconoce» al cargo clave en los negocios de Cerdán que el PNV habría pedido mantener
  10. 10

    Cerca de 3.000 vascos pueden perder las ayudas para la compra de un coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nuestro pueblo se llama y se llamará Franco»

«Nuestro pueblo se llama y se llamará Franco»