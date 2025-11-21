PSE y PP se descuelgan de la moción que insta a Sánchez a reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre del 3 de Marzo Se abstienen de un acuerdo presentado en el pleno municipal a instancias de la asociación de víctimas vitoriana y San Fermín 1978 y que se ha aprobado con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin

Respeto pero no unanimidad. Las asociaciones de víctimas del 3 de Marzo y San Fermín han conseguido que el pleno del Ayuntamiento de Vitoria apruebe su moción para «exigir al Gobierno de España que reconozca la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes cometidos en Vitoria y Pamplona» en 1976 y 1978 con los votos favorables del PNV, EH Bildu y Elkarrekin. El PSE, que gobierna en Vitoria junto a los nacionalistas, y el PP han optado por abstenerse.

Las asociaciones llevarán esta misma moción a plenos de Pamplona, Donostia, Basauri y Astigarraga en un intento de que las «instituciones competentes den pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado y abrir así las puertas de la obligada justicia y reparación», según se recoge en el tercer punto de la moción que han leído este viernes en el pleno Leire Manzanos e Iñaki Martín, en representación de las dos asociaciones.

El concejal de Convivencia, Pascual Borja, ha sido el encargado de explicar los motivos por los que el PSE se abstiene. Ha recordado que muchos de aquellos trabajadores que estaban reunidos en la iglesia de San Francisco cuando irrumpió a tiros la Policía Armada eran socialistas, ha reafirmado el compromiso de su formación con la justicia y reparación a las víctimas y ha recordado su participación activa en la organización de los actos en de conmemoración del 50 aniversario de la masacre. Ahora bien, ha señalado, «ahora los herederos de los que lucharon en aquellos tiempos parecen que tiene que asumir la responsabilidad en esta cuestión», ha criticado.

La popular Marta Alaña ha señalado que no comparte la exposición de los motivos que conducen a la moción «porque parece que estamos aún en un Estado postfranquista» y pese a compartir con las asociaciones «su frustración» de no haber logrado «reconocimiento, reparación y justicia» ha achacado esta circunstancia a la Ley de Amnistía de 1977.

Miren Fernández de Landa, del PNV, ha recordado los diferentes pronunciamientos y decretos impulsados desde las Juntas Generales y el Gobierno vasco en reconocimiento a las víctimas y la reciente intervención de la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, a favor de impulsar la reforma de la Ley de Secretos oficiales», para que no se «siga protegiendo y ocultando» a los responsables de la matanza del 3 de Marzo.

Alberto Porras, de EH Bildu, ha hecho suya la exposición de motivos de las dos asociaciones y ha criticado que ministros como Manuel Fraga o Martín Villa «sigan teniendo medallas en el congreso». Ha recordado que dirigentes actuales del Reino Unido y Alemania han reconocido la intervención de la policía británica y las SS en el Bloody Sunday y el bombardeo de Gernika. Y Garbiñe Ruiz, de Elkarrekin, ha concluido que la masacre de Vitoria «no fue un accidente histórico sino violencia de Estado y fascista; lo ocurrido requiere de justicia y reparación. No podemos conformarnos con gestos simbólicos».