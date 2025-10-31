Etxebarria defiende la «muy buena salud» del Gobierno PSE-PNV en Vitoria pese al choque por el centro de refugiados

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha defendido que su Gobierno de coalición con el PNV en el Ayuntamiento de Vitoria «goza de ... muy buena salud» a pesar del choque frontal entre ambas formaciones en torno al centro de refugiados en la antigua clínica Arana. «Mantengo una relación estupenda con nuestros socios, tenemos una especial colaboración» en el ámbito de la gestión municipal, ha recalcado.

La dirigente del PSE se ha pronunciado así a cuenta del pacto alcanzado entre su partido, EH Bildu y Sumar en el Parlamento vasco para «consensuar» el controvertido proyecto, en una mayoría de izquierdas inédita hasta ahora. Ha querido «agradecer» y poner en valor que fuerzas políticas «hasta hace poco muy críticas» con el polémico equipamiento «se hayan acercado al mismo apostando por un diálogo constructivo entre instituciones». Para la regidora tiene un «gran valor» que «la crítica haya dado paso al compromiso», ha subrayado en una rueda de prensa ofrecida este viernes. Lo ha calificado como «un importante avance en la defensa de los derechos humanos y de la acogida responsable». Ha aplaudido este cambio de posturas resaltando que hasta ahora «me he visto sola defendiéndolo», posición que ha mantenido «con mucho orgullo».

Eso sí, el grupo municipal de EH Bildu ha querido marcar rápidamente distancia con las manifestaciones realizadas por la líder del PSE. La formación «lamenta» que la alcaldesa «no haya entendido ni el contenido ni el fondo» del acuerdo alcanzado en la Cámara vasca. «La cuestión no trata de lo que ella acuerde con el Ministerio en Madrid, sino de lograr la apertura de un diálogo capaz de consensuar un proyecto que encaje en el modelo vasco de acogida», ha manifestado su portavoz, Rocío Vitero.

La mandataria ha cargado contra «la ultraderecha y los partidos que han comprado su discurso», pero, preguntada por si se refería también a los jeltzales, ha aclarado que aludía «al Partido Popular». En ese sentido, pese a este frente de izquierdas conformado en la Cámara vasca, Etxebarria ha evitado ir al choque contra los jeltzales, sus socios de Ejecutivo en las instituciones alavesas y vascas. «No tengo ningún mensaje» para el PNV. Al recordarle que los responsables de los Servicios Sociales tanto en el Consistorio vitoriano como en la Diputación alavesa, ambos peneuvistas, han criticado que Vitoria no está preparada para atender las necesidades de este proyecto, la alcaldesa se ha limitado a señalar que «esa es la postura de un partido político, que ha pedido la paralización, yo he pedido adecuarlo», y «creemos que sí, que se puede atender». «Mi postura es muy clara, es una cuestión humanitaria», ha zanjado.

A ese respecto, la máxima responsable del Consistorio ha confirmado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aceptado redimensionar el complejo de Arana, reduciendo de 350 a 200 su número de plazas, atendiendo a la petición de la propia regidora. De esta manera, el centro «se va a ajustar mejor a la capacidad de los servicios municipales y públicos que sin duda deberán utilizar», como servicios sociales, sanitarios, educativos, ha enumerado.

Ocupación «progresiva»

En segundo lugar, se ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, no solo en las instalaciones deportivas sino otros espacios donde compartirán actividades con las personas residentes en este recurso, lo que «va a facilitar y mejorar la integración» entre personas refugiadas y vecinos. El Ministerio se ha comprometido asimismo a «coordinar» con las instituciones competentes, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco, «todas las cuestiones que afecten al centro». Además, también existe el «interés» de que el centro reciba refugiados agrupados en torno a núcleos familiares, con «especial atención» a la infancia. La ocupación de las plazas va a ser «progresiva» y de acuerdo con las «circunstancias internacionales» del momento, ha apuntado.

Preguntada sobre los plazos o si estos cambios modificarán el plan de obras, Etxebarria no ha ofrecido respuestas y se ha remitido al Ministerio que dirige Elma Saiz (PSOE), promotor del proyecto. «El Gobierno de España está avanzando en la construcción de este centro para ayudar a refugiados, basta con mirar a Ucrania o Gaza, no podemos ponernos una venda en los ojos». «No es un lugar de delincuentes como quieren hacernos creer la ultraderecha y los partidos que han comprado su discurso», ha insistido la mandataria.