El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Continúan las obras para construir un centro de refugiados de la antigua clínica Arana de Vitoria. Blanca Castillo

Etxebarria defiende la «muy buena salud» del Gobierno PSE-PNV en Vitoria pese al choque por el centro de refugiados

La alcaldesa socialista «agradece» a Bildu y Sumar el respaldo sobre el polémico proyecto y celebra que «la crítica ha dado paso al compromiso»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:21

Comenta

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha defendido que su Gobierno de coalición con el PNV en el Ayuntamiento de Vitoria «goza de ... muy buena salud» a pesar del choque frontal entre ambas formaciones en torno al centro de refugiados en la antigua clínica Arana. «Mantengo una relación estupenda con nuestros socios, tenemos una especial colaboración» en el ámbito de la gestión municipal, ha recalcado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Las zonas donde se construirán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria
  3. 3

    Terremoto en el ciclismo: el Bora fulmina a Lazkano tras las «anomalías» detectadas en sus controles
  4. 4

    Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas
  5. 5

    Vitoria recupera el Halloween vasco
  6. 6

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra Â«sin licenciaÂ»
  7. 7 Juan Carlos I abandona Vitoria tras una revisión médica
  8. 8 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  9. 9

    Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios
  10. 10 Las imágenes inéditas del controvertido derribo del convento de San Francisco en 1930

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Etxebarria defiende la «muy buena salud» del Gobierno PSE-PNV en Vitoria pese al choque por el centro de refugiados

Etxebarria defiende la «muy buena salud» del Gobierno PSE-PNV en Vitoria pese al choque por el centro de refugiados