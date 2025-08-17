Proyectan en Zigoitia el primer cementerio de mascotas de Álava

Ander Carazo Domingo, 17 de agosto 2025, 01:07 Comenta Compartir

En el pueblo de Zestafe, que pertenece al municipio de Zigoitia, se proyecta la construcción del primer cementerio para mascotas de Álava. En la actualidad, cuando un animal de compañía muere y se le quiere dar una despedida honorable –y no simplemente eliminar sus restos–, no hay un sitio para depositar sus cuerpos o cenizas. En la convocatoria de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Vitoria de 2024, de hecho, ya se planteó la necesidad de contar con un espacio de este tipo. Una oportunidad de negocio sobre la que ha sido consciente la mercantil Sendanimal que ha iniciado los trámites urbanísticos y medioambientales.

Según la documentación a la que ha tenido acceso ELCORREO, el proyecto que esta empresa ha presentado a las instituciones prevé ocupar una parcela de 15.700 metros cuadrados en Zestafe, donde hay censadas 35 personas. La idea original es ocupar 4.500 metros con 360 columbarios; cien fosas mini para pájaros, roedores o tortugas; 424 de tamaño médium; 90 de tipo médium plus (con más espacio que las anteriores para colocar plantas ornamentales o árboles); nueve de honor y cinco mausoleos. En total, 955 huecos. También se instalarán casetas prefabricadas para su utilización como oficina y recepción, una sala de duelos, un almacén de materiales y aperos y aseos. El acceso a la parcela se realizará desde un camino agrícola y se dispondrá de un aparcamiento de 602 metros cuadrados de superficie. El presupuesto de ejecución ronda los 58.992 euros.

«Elegimos el negocio de crear un cementerio de mascotas por ser diferente y único, además de no existir en Álava. En nuestra sociedad hay personas que les tienen gran cariño y aprecio y buscan otorgarles todos los beneficios y comodidades posibles en la vida terrenal del animal, por lo que cuando fallece, el dueño busca un servicio que le dé la oportunidad de brindarle un eterno descanso», destacan los promotores de esta iniciativa.

Lo cierto es que tan sólo en Vitoria hay un grupo importante de personas que pueden estar interesadas en este servicio. En la ciudad hay empadronados 37.450 perros, 2.226 gatos, 102 hurones o 16 conejos, aparte de unos cuantos pájaros, tortugas y reptiles. «Teniendo en cuenta el crecimiento de su población, de un 75%, podemos decir que, en todos los ámbitos que rodean a nuestras mascotas, su importancia para nosotros aumenta por lo que la demanda de servicios relacionados con ellas», justifican sus impulsores.

La idea es que aquí no se lleve a cabo la incineración de los animales, por lo que no dispondrá de un horno crematorio. La construcción está prevista en una parcela clasificada como suelo no urbanizable de protección agrícola y ahí están permitidos «los usos y las actividades constructivas de edificaciones, instalaciones e infraestructuras de utilidad pública e interés social».

Ahora mismo, su expediente se encuentra en una fase de aprobación inicial de la declaración de interés público del proyecto por parte del Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación, que dirige Laura Pérez Borinaga.