Educación comenzó a radiografiar el alumnado vulnerable como parte de la lucha contra la segregación. Adobe

La proporción de alumnado «vulnerable» aumenta en todas las zonas escolares de Álava

En 2023, el 20% de los estudiantes de 2 años ya eran desfavorecidos y ahora que tienen 4, el porcentaje crece otro 6% en el territorio

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:26

El Departamento de Educación del Gobierno vasco comenzó en 2023 una lucha contra la segregación escolar. Una de las principales medidas era repartir de forma ... más homogénea el alumnado considerado «vulnerable», que tiende a concentrarse en determinados centros 'gueto'. El primer paso para ello, a partir del curso 2023/24, fue identificar a los estudiantes más desfavorecidos. Entonces sólo se hizo en el aula de dos años, que es el curso habitual de entrada al sistema educativo (ahora se aplica en las aulas de dos, tres y cuatro años). Cada colegio debe reservar plazas para este alumnado.

