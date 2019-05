Problemas para circular en los alrededores del Buesa Arena

El tráfico en los alrededores del Buesa Arena se ha visto considerablemente afectado por la celebración de las semifinales de la Final Four. En Salburua, el barrio más próximo al estadio, no cabía un alfiler en las plazas de aparcamiento. Todo completo. Imposible aparcar. Incluso la grúa se ha llevado varios vehículos que habían estacionado en zonas habilitadas para minusválidos sin la correspondiente tarjeta azul.

Hace unos días se advertía que al pabellón no se puede ir en coche. Aparcar está prohibido en todo el entorno, según han advertido desde los diferentes cuerpos que conforman el dispositivo de seguridad para esta Final Four . Los autobuses lanzadera de Tuvisa -desde la calle Los Herrán- siguen siendo la opción más cómodo y fácil para llegar al bastión de la Final Four. Pasan cada diez minutos hasta que comienza la segunda semifinal.