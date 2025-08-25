El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Historias perdidas de Álava

La primera fotografía aérea de Vitoria

La consiguió Paco Hidalgo de Cisneros desde el avión de Garnier en el verano de 1914

Francisco Góngora

Francisco Góngora

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:24

Los hermanos Wright efectuaron el primer vuelo con motor en un avión el 17 de diciembre de 1903. En 12 segundos recorrieron 36,5 metros ... en las llanuras de Kill Devil Hills, Kitty Hawk, Carolina del Norte (USA). El 4 de agosto de 1909, apenas cinco años después de aquel vuelo, Lacua ve sin éxito el primer intento de surcar el cielo de un aeroplano copiado al de los magníficos inventores americanos. Pero en 1910 un planeador diseñado por Heraclio Alfaro lleva a cabo las pruebas con éxito en el monte de la Tortilla. Vitoria vive con mucha intensidad los años pioneros de la aviación. Por fortuna, estar situada en el eje de comunicación Madrid-Irún-París y disponer de unas inmensas llanuras que rodean la ciudad coloca a la capital alavesa entre los lugares más visitados por los aviadores.

