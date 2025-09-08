El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bernabé, con sus hijas Katia y Haridian, en el patio de la ikastola Umandi. Rafa Gutiérrez.

Primer día de cole en Arriagako Haritza

El nuevo centro resultante de la fusión de Umandi y Padre Orbiso arranca su andadura con los alumnos de dos años y las dudas de las familias

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:29

El primer día de colegio en Arriagako Haritza Eskola, el nuevo centro público resultante de la fusión entre Umandi y Padre Orbiso, ha transcurrido entre ... una mezcla de expectación e incertidumbre entre las familias. Este curso los únicos afectados han sido los pequeños de dos años, que en vez de poder elegir entre un colegio u otro la única opción que han tenido es matricularse en este nuevo proyecto educativo. Tras esta primera fase de la fusión, será en próximos cursos cuando se junte a los alumnos de Infantil y Primaria. O esa es al menos la información de la que disponen las familias, que coinciden en señalar la poca transparencia con la que se está realizando todo el proceso.

