El presidente de la cumbre de Gobierno Abierto aplaude la estrategia de «gestión de talento» de Euskadi

La IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto ya ha echado a rodar en Vitoria. Con la previsión de que lleguen más ... de 2.000 personas a la capital alavesa a lo largo de esta semana y los hoteles llenos, el director ejecutivo de Open Government Partnership -la organización responsable del evento- Aiden Eyakuze se ha reunido con el lehendakari Imanol Pradales en Ajuria Enea.

La cita ha servido para que el Ejecutivo vasco se adhiera a la declaración que se pretende sacar de esta cumbre. Una propuesta de la que aún no ha trascendido su contenido, pero Eyakuze ha dicho que debe ser un «escudo» para «defender la transparencia» a nivel mundial.

El líder de la cumbre ha alabado el «espíritu de acogida» de la ciudad y ha elogiado la «estrategia de gestión del talento» de Lakua. «He aprendido mucho del trabajo del lehendakari para captar talento y asegurar que Euskadi siga siendo competitiva», ha manifestado antes de aplaudir la labor de otras entidades como Innobasque. «Si alguien me pregunta dónde se puede hacer real la transparencia, les digo que vayan al País Vasco», ha afirmado. Ahí, en Lakua, sigue pendiente el reto de aprobar una ley autonómica de Transparencia.

Pradales pide «más capacidades»

El lehendakari, por su parte, ha pedido, de nuevo «más capacidades» para los gobiernos locales «para contribuir a la regeneración democrática y afrontar los grandes desafíos globales». «Queremos participar en las mesas donde se toman las decisiones en Europa, que es nuestro campamento base», ha solicitado.

Pradales ha agradecido a la organización por elegir a Vitoria como sede de la cumbre y ha recordado al lehendakari Agirre como referencia de la «visión global» de Euskadi, ya que participó en la Conferencia de San Francisco de 1945 -germen de las Naciones Unidas- y en la declaración Schuman de 1950.