Su toga y un discreto cuadro con su nombramiento en el BOE dan el toque personal al nuevo despacho. Elegido hace ahora dos meses, José ... Luis Núñez -uno de los magistrados más veteranos del Palacio de Justicia y Alavés del mes para EL CORREO en diciembre de 2022- dirigirá la Audiencia Provincial de Álava hasta 2030. Un cargo con peso institucional y delicado ante el constante señalamiento político.

- ¿Cuál ha sido su primera decisión?

- Ver el papel que tiene la Audiencia, la tramitación de sus asuntos, censar el modelo de trabajo. Si hay que cambiar o adoptar medidas sobre la carga de trabajo (procesos abiertos). Me he propuesto intentar equivocarme lo menos posible. Entonces, las decisiones tienen que ser muy meditadas.

- ¿Qué se ha encontrado?

- Ya conocía cómo estaba. La tramitación es muy correcta. Ahora es mantener el criterio de la anterior presidenta (Mercedes Guerrero, quien estuvo 14 años).

- ¿Cómo van las obras en dos edificios externos para sacar allí varias oficinas judiciales?

- He tenido conversaciones que no voy a revelar (sonríe). Sé que la tramitación va muy avanzada y que dentro de poco podremos tener buenas noticias.

- ¿Antes de verano?

- Depende del Gobierno vasco. Con ese traslado ganaremos espacio, sobre todo en la segunda planta. Me consta que es una solicitud muy demandada por la Fiscalía para ganar espacio. Pero le corresponderá al Gobierno vasco como propietario del edificio.

- Los juzgados de Instrucción (los que llevan el día a día) han elevado su carga de asuntos.

- Miremos las estadísticas. Del 1 abril de 2023 al 31 de marzo de 2024 incoaron 5.711 asuntos y hemos pasado a 6.240. Son 600 asuntos más en un año.

- ¿Cómo le deja ese dato?

- Quiere decir que se puede generar una bolsa de trabajo importante.

- Vitoria ya padece 53 delitos al día. Buena parte de esas infracciones van a estos juzgados.

- Son la primera línea del frente. Entiendo que quizá hay que poner la venda antes que la herida, pero la situación es delicada. Son juzgados que ya sabemos a lo que se dedican y la materia que desempeñan.

- ¿Qué valoración hace del dato?

- Me preocupa. Eso, lo primero. Todo lo que sea aumentar el trabajo de los juzgados de Instrucción me preocupa profundamente. Porque cuando suben su carga quiere decir que algo pasa, que es que sube la delincuencia. Cuando el Juzgado de lo Mercantil tiene muchos asuntos quiere decir que hay una situación patrimonial mala para las empresas. Los juzgados son indicadores de la realidad social de nuestro país. Si subimos la carga de trabajo en un sitio por algo será. Y si la bajamos en otro, por algo será. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo han reducido su carga de trabajo en Vitoria. Esto quiere decir que disponemos de un cuarto juzgado que ha venido a dar respuesta a las demandas de la sociedad alavesa en cuanto a las reclamaciones contra la Administración.

- Abogados, procuradores y afectados por los okupas son muy críticos con el decreto de vulnerabilidad del Gobierno Sánchez y sus socios (paraliza los desahucios si el okupa carece de empleo o tiene menores a cargo).

- Pediría a la sociedad paciencia. Los jueces nos regimos por la ley. La interpretamos y nada tenemos que decir si hay un escudo social que protege la vulnerabilidad.

- Una ley que se hace en Madrid.

- Evidentemente.

- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ya está dando citas para principios de 2026.

- Tengo los datos. Del 1 de abril del 2023 al 31 de marzo del 2024 se incoaron 327 asuntos civiles y 1.075 asuntos penales. Hasta el 31 de marzo de este año se incoaron 379 asuntos civiles y 1.296 penales. Esto quiere decir que ha subido en torno al 15-18%. Son números importantes y temas muy delicados. Hay menores involucrados. Hay familias desestructuradas. Entendemos que se debe dar una respuesta adecuada como se está dando. Pretendemos que Vitoria tenga dos jueces de Violencia sobre la mujer, pero si lo sacrificamos por uno de Instrucción no sería nada acertado.

La revolución que viene

- ¿Sacrificar? ¿Se refiere a la importante reestructuración interna de la Justicia que afectará de lleno a Álava?

- Se crearán los tribunales de instancia (a finales de este año). En vez de haber un juzgado habrá secciones de tribunales de instancia. Para Vitoria está prevista una sección de familia, que la llevarán los juzgados de Primera Instancia 4 y 8. Otra sección de Violencia sobre la Mujer. Aún no lo sabemos bien porque el Ministerio de Justicia dictará un decreto del que desconocemos todo, sólo lo que se dice en los mentideros y medios. Se habla de dos jueces en Violencia sobre la Mujer. Sería muy interesante para Vitoria por la muy importante carga de trabajo. Ahora se ha conseguido dotar con uno de refuerzo.

- Algo aliviará.

- El juez titular practica cada día 15 diligencias. Es inasumible estar de guardia, tomar declaraciones y por la tarde poner sentencias. Hay un calendario entre el juez de violencia y el de refuerzo. Pensamos que se reducirá la carga de trabajo porque ha subido mucho en los últimos años.

- ¿Y la que se avecina en los juzgados de Instrucción?

- Se rumorea la supresión de uno de los cuatro que tenemos. No me lo quiero creer. Creo que sería un error colosal quitárselo a Vitoria. Los números (procedimientos) dan de sobra. Estamos viendo cómo su carga de trabajo está subiendo considerablemente. Quitarlo implicaría que habría sólo tres juzgados y casi nos pondríamos a la altura de Amurrio (tiene dos) o Amurrio a nuestra altura. Sería un juzgado de guardia cada tres semanas (ahora es cada mes). No van a hacer otra cosa durante la guardia, no van a sacar los asuntos pendientes. No quiero creérmelo, de verdad.

-¿Hay posibilidad de lucharlo?

- Sí. Sé que hay un decreto pendiente de elaboración por parte del Ministerio de Justicia. Sí que tengo acuerdos de las juntas de jueces solicitando que no se pierda un juzgado (en teoría, el número 4). También un acuerdo de los LAJ (antiguos secretarios judiciales) en idéntico sentido. Todos debemos remar para no perderlo. La práctica nos dice que cuando se pierde un juzgado es muy muy difícil recuperarlo.

- Usted lideró la lucha contra los abusos bancarios. ¿Se ha abierto alguna nueva vía para recuperar dinero pagado de más a bancos o similares?

- Cuando me fui de mi juzgado hace dos meses eran todo gastos bancarios. Sí tuvimos algún IRPH (un índice hipotecario paralelo al euríbor). Ha habido jurisprudencia oscilante en ese campo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que hay que estar al caso concreto. Pero el 95% son gastos bancarios, comisiones de apertura...

- Cerró el año pasado con 6.200 sentencias. Muchas se han recurrido a la Audiencia (la instancia superior) y no podrá revisarlas.

- Es verdad. Yo no los pudo tocar evidentemente. A mí me tocarán a partir de mi salida del juzgado.

- O sea, que son escrupulosos.

- Las normas de abstención están ahí.

«Trabajamos con rigor»

- ¿Cómo desearía que los alaveses vieran el Palacio de Justicia?

- Que en esta casa se trabaja bien, con seriedad, con rigor y que cumplimos la función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Hablo de cumplir la ley.

- La rueda de la Justicia es muuuy lenta, pero una vez que arranca...

- Es imparable. Es inexorable. Tengamos en cuenta que existe un sistema de recursos.

- El director financiero de una cooperativa alavesa robó 4 millones hace 8 años. Entró en prisión hace un mes.

- Es lo que te decía. Los tiempos de la Justicia son los que son. Y no olvidemos que todo ciudadano tiene derecho a recurrir.

- Como mínimo, usted permanecerá cinco años en el cargo. ¿En qué espera mejorar la casa?

- Me gustaría completar la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

- ¿A qué se refiere?

- Que asumiera las funciones de todo el territorio provincial. Me gustaría que en los juzgados de lo Penal hubiera una sección con competencia exclusiva y excluyente en materia de violencia sobre la mujer. Una sección en los juzgados de Instrucción dedicada en exclusiva a delitos contra la infancia. Que el juzgado de lo Mercantil fuera exclusivamente mercantil, no como ahora que también es de primera instancia. También un protocolo en materia de vulnerabilidad en desahucios con las instituciones locales. Y por supuesto, no perder un juzgado de Instrucción, tendría consecuencias muy poco deseables.