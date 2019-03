Premisas irrebatibles

Ante la fecha conmemorativa de hoy doy por supuesto que huelga el debate en torno a asuntos irrebatibles. Salvo que quien entre a discutirlos otorgue carta de naturaleza a desigualdades irracionales entre los géneros humanos masculino y femenino. Voy con algunas cuestiones de este tipo que difícilmente admiten controversias: el 'no es no' de las imposiciones sexuales de los hombres a las mujeres, los techos de cristal que deberían de rasgarse como se rompen los tableros de metacrilato, la discriminación salarial en función de nacer Aitor o Ane y la dificultad añadida de ellas para incorporarse al mercado del trabajo después de parir a criaturas coengendradas con ellos.

Como reconozco ese equilibrio -o el que habríamos de alcanzar- por definición permitan que me detenga en otros aspectos menos llamativos, pero que empapan de injusticia tantas existencias cotidianas. Y empiezo por las tareas educativas, el pilar que sostiene toda sociedad que se precie de valores éticos. Me refiero a concienciar a la cantera de que no existen tareas hogareñas exclusivas de las mujeres o mayoritariamente ejercidas por ellas, de imbuir entre la gente joven la corresponsabilidad en las labores domésticas y explicar que el cuidado de la prole implica tanto a la madre como al padre. Y sigo por el preocupante patrimonialismo sobre la vida de sus parejas que ciertos sectores juveniles 'macho alfa' muestran a través, por ejemplo, del control de los móviles. Un modo de considerar a las chicas como las subalternas de la especie humana.

Y remato con una consideración políticamente incorrecta, pero ahí va y con todas las consecuencias. Me molesta el fariseísmo de ciertas formaciones que visten ropajes morados mientras, en un tono 'progre' insostenible, defienden 'culturas' que relegan a la mujer. Que la 'cosifican', según el lenguaje imperante, y ante las que vuelven la vista en 'razón' de lejanías geográficas. Y, para terminar, consientan que un periodista -terminado en 'a' y a mucha honra- considere ridículo el lenguaje inclusivo forrado con varias capas de papel de fumar. Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino.