Los premios Gure Artea reivindican mayor protagonismo de arte femenino en los museos Bigen Zupiria, Gorka Urtaran, Miren Arenzana, Íñigo Urkullu, Sahatsa Jauregi, Ramiro González, Xabier Arakistain 'Arakis' y Pedro Elosegi, durante la entrega de premio / Blanca Castillo Los galardones reconocen las carreras artísticas de Arenzana, Jauregi y 'Arakis'. «La cultura es la pulsión vital de un país», reconoce el lehendakari JON ANDER GOITIA Martes, 17 septiembre 2019, 21:25

El cuadro estaba pintado desde hace meses. Contaba incluso con las rúbricas de sus tres autores. Lo único que faltaba era exponerlo en público. Y ese lienzo que representan en el mundo artístico los premios Gure Artea se exhibió finalmente ayer en el Artium. Los creadores Miren Arenzana, Sahatsa Jauregi y Xabier Arakistain 'Arakis' –se comunicó el nombre de los ganadores en junio– recibieron ayer en el Centro de Arte Contemporáneo de la capital alavesa estos galardones, los más importantes en Euskadi, por su mirada de género, en la que se destaca el papel principal del feminismo en las obras. Y a pesar de que el reconocimiento fuese conjunto, los artistas recogieron los premios en tres categorías: por su trayectoria, por su actividad creativa y por la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes visuales.

El primero en hacerlo fue Xabier Arakistain, conocido en el mundo artístico como 'Arakis', quien fue distinguido en ese último campo. «Premiamos su especial aportación a la igualdad, para poder así alcanzar la paridad, que es algo que mejora el colectivo cultural», destacó el jurado sobre el que fuera director del Centro Cultural Montehermoso. Porque, la vida artística de 'Arakis' siempre ha ido de la mano de la reivindicación feminista. Desde su primera exposición en 1999 'Trans Sexual Express', donde ya fijó cual iba a ser su idea creativa. «Vemos lo que pensamos y yo lo hago a través del feminismo. Un movimiento sentimental y racional», señaló el artista, tras recoger el galardón.

Un reconocimiento que hasta ayer no tenía cabida en su cabeza. «Nunca pensé que me darían este premio por el feminismo. Sé que no sería posible sin los dos últimos ocho de marzo». Y lanzó un mensaje a las instituciones, para que los museos dejen de ser «espejos distorsionados» en los que se duplican a los hombres. Porque, criticó que cuando hay «carta blanca» para escoger al número de artistas, no existe una equidad. Algo que él ha llevado siempre por bandera, cuando comisionó, por ejemplo, la exposición Kiss-Kiss Bang-Bang, en la que de las 69 obras, 44 llevaban firma de mujeres.

Un camino que marcó a Sahatsa Jauregi en sus inicios. «Recuerdo mi primera exposición en Montehermoso, bajo la dirección de 'Arakis' y Beatriz (Herráez, directora actual del Artium). Estoy agradecida a ellos», arrancó la artista, en un discurso inundando por las complacencias y por la emoción. «Me gusta trabajar de manera precaria –se refiere a los materiales–». En un «desorden de objetos mi punto de vista artístico me lleva a elegir» los que completarán su exposición. Y en ellas reflexiona sobre el contexto real y social, valiéndose de imágenes que encuentra en espacios públicos. «La suya es una mirada atípica sobre lo que nos rodea», destacó el jurado. Una manera de trabajar que le ha dado sus frutos desde sus inicios, con un sinfín de premios a su creatividad.

«Sois la Euskadi creadora»

«La cultura, el arte y la creación son la pulsión vital de un país», destacó el lehendakari Iñigo Urkullu, quien hizo entrega de los premios –dotados con 18.000 euros cada uno– junto a Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Políticas Sociales. «Representáis a la Euskadi creadora, sois ejemplo para nuestra sociedad y –con vuestras obras– conseguís que el nombre de Euskadi se potencie en el mundo», añadió Urkullu.

La última en recibir el galardón por parte del lehendakari fue Miren Arenzana. La bilbaína vio reconocida de esta manera su carrera artística, que abarca más de tres décadas, en las que desde un principio ha ido de la mano de la idea de «crear nuevos caminos hacia algo más fácil de entender». Porque, lo que persigue es que con sus creaciones «cualquiera pueda empezar a trabajar en el arte». Que actúe de manera «didáctica». Y bajo ese prisma, en el que ha primado la «transparencia», fue dando vida a un sinfín de esculturas en las que primaba «la carga semántica y no el tamaño de las piezas».