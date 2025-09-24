El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanca Palacios, Naia Espinosa, Cristina Alonso, Sara Maldonado-Martín y Kristina Apiñaniz. Jesús Andrade
Premios AMPEA al Talento Femenino

Las mujeres que abren camino

Los galardones celebran «el liderazgo, la creatividad y la fuerza transformadora» en la sociedad alavesa

Ania Ibañez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:21

«El talento femenino está en todos los ámbitos», recordó ayer Cristina Alonso, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA), ... en la sexta edición de los premios al talento femenino que tuvo lugar en el Palacio Europa. Una celebración del «liderazgo, la creatividad y la fuerza transformadora de las mujeres en nuestra sociedad, porque cuando nosotras avanzamos, lo hacemos todo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    La Policía Local «reforzará la vigilancia» en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos
  6. 6

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  7. 7

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  8. 8 Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión
  9. 9

    Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las mujeres que abren camino

Las mujeres que abren camino