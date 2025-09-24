Las mujeres que abren camino

«El talento femenino está en todos los ámbitos», recordó ayer Cristina Alonso, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA), ... en la sexta edición de los premios al talento femenino que tuvo lugar en el Palacio Europa. Una celebración del «liderazgo, la creatividad y la fuerza transformadora de las mujeres en nuestra sociedad, porque cuando nosotras avanzamos, lo hacemos todo».

Un sentimiento presente en las cuatro galardonadas de la noche: la notaria Blanca Palacios a 'Mujer Empresaria'; Kristina Apiñaniz, ingeniera industrial, que ganó por 'Mujer Directiva'; Naia Espinosa, CEO de Dryfing, con el galardón a 'Mujer Emprendedora', y la doctora en Ciencias del Deporte Sara Maldonado-Martín con el premio 'Mujer y Ciencia'.

Una de las encargadas de repartir los premios fue la directora de la zona de Álava de Laboral Kutxa Maite Guirado, quien acudió acompañada de la presidenta de las Juntas Generales de Álava Irma Basterra; Idoia Aguillo, directora ejecutiva de Fundación Vital; Luis Daniel Bernal, director de zona de Laboral Kutxa, y Kepa Ortiz de Urbina, de Laboral Kutxa.

En la imagen superior, Inge Gorostiaga, Saioa Bardeci, Axier Urresti, Miren Bilbao, Zuriñe Zárate, Uxua García Antoñana y Susana Knörr. Abajo, Idoia Aguillo, Luis Daniel Bernal, Kepa Ortiz de Urbina, Irma Basterra y Maite Guirado. Al lado, Mireia Martínez, Maitane Txabarri, Patricia Bedoya y Asier Morato. J. Andrade

Tampoco se perdieron los premios Inge Gorostiaga, directora de Transformación Digital y Aprendizajes Avanzados del Gobierno Vasco; Saioa Bardeci, directora de Centro de Empresas en Kutxabanl; el director ejecutivo en la Fundación Vital Axier Urresti; Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Álava; Zuriñe Zárate, de Kutxabank; Uxua García Antoñana, directora de la Escuela de Artes y Oficios, y Susana Knörr, responsable de zona A2 de Kutxabank.

Al evento acudió la subdirectora de AMPEA, Patricia Bedoya, junto a las técnicas en emprendimiento en BIC Araba Mireia Martínez y Maitane Txabarri; además de Asier Morato, cofundador de Chubby Apps.