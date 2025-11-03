El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza identifican a un varón en la calle Portal de Arriaga de Vitoria. Igor Aizpuru

El PP reclamará en Vitoria endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes

Los populares debatirán en el Pleno municipal esta iniciativa que, según denuncian, se ha bloqueado en el Congreso hasta en 46 ocasiones

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:59

El PP de Vitoria ha anunciado este lunes que reclamará en el Pleno municipal de la capital alavesa que se endurezcan las penas contra ... los delincuentes reincidentes, con especial atención en aquellos que han cometido hurtos o estafas. La petición de los populares, que se debatirá el próximo viernes 21 de noviembre, llega a raíz de los últimos datos hechos públicos por el departamento de Seguridad del Gobierno vasco en una respuesta parlamentaria a este grupo político, y de los que se hico eco EL CORREO hace una semana, en los que se indicaba que hasta el pasado mes de agosto la Ertzaintza practicó 539 arrestros de individuos con más de una detención previa en Euskadi, es decir, más de dos cada día. En el caso de Vitoria los agentes de la Policía autonómica esposaron a medio centenar de individuos ya fichados, frente a los 71 del año anterior.

