El PP reclamará en Vitoria endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes

El PP de Vitoria ha anunciado este lunes que reclamará en el Pleno municipal de la capital alavesa que se endurezcan las penas contra ... los delincuentes reincidentes, con especial atención en aquellos que han cometido hurtos o estafas. La petición de los populares, que se debatirá el próximo viernes 21 de noviembre, llega a raíz de los últimos datos hechos públicos por el departamento de Seguridad del Gobierno vasco en una respuesta parlamentaria a este grupo político, y de los que se hico eco EL CORREO hace una semana, en los que se indicaba que hasta el pasado mes de agosto la Ertzaintza practicó 539 arrestros de individuos con más de una detención previa en Euskadi, es decir, más de dos cada día. En el caso de Vitoria los agentes de la Policía autonómica esposaron a medio centenar de individuos ya fichados, frente a los 71 del año anterior.

Con esas cifras recientes, el portavoz de los populares, Iñaki García Calvo, ha recordado que su iniciativa en el Congreso para combatir la multirreincidencia ha sido bloqueada hasta en 46 ocasiones desde hace un año, por lo que no ha podido debatirse ni aprobarse. Una denuncia que sigue la misma línea de la que hizo hace unos días la portavoz popular en temas de seguridad en el Parlamento vasco, Ainhoa Domaica.

Así, con un tono similar al que entonces usó su compañera, García Calvo ha censurado que «Sánchez y el PSOE tienen secuestrado el poder lesgislativo y están bloqueando de forma sistemática esta propuesta del Partido Popular». Y ha añadido que «vamos a exigir, también desde el Ayuntamiento de Vitoria, que esta propuesta para frenar la multirreincidencia se desbloquee y se tramite de manera urgente», ha subrayado, a la par que ha incidido en que con esto pretende instar a los grupos a que «se posicionen».

«Lo que no puede ser es que un delincuente entre por una puerta de la comisaría y en las pocas horas salga por la otra. La seguridad debe ser la máxima prioridad en este momento y hay que frenar a los delincuentes multirreincidentes ya», ha expresado García Calvo, que también ha aportado un balance de los datos de la Policía Local y Ertzaintza del primer semestre de este ejercicio que apuntan que de enero a junio se han registrado 11.232 infracciones penales respecto a las 10.100 de 2024.