El PP reclama a la Diputación «ayudas directas» a los trabajadores autónomos de Álava
Oyarzabal considera que el Ejecutivo foral debería destinar «entre 5 y 7 millones de euros» a apoyar a este sector
B. Mallo
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:34
El Partido Popular ha iniciado en noviembre una campaña a nivel nacional para proponer medidas que mejoren la situación laboral de los trabajadores autónomos y ... esa misma tendencia ha llegado este viernes a Álava, donde los populares han presentado su iniciativa 'Nuestro contrato con los autónomos'. Pero su presidente, Iñaki Oyarzabal, ha ido más allá y ha destacado que no es necesario esperar a un futuro cambio de Gobierno en España para aplicar mejoras a este sector, sino que ha reclamado a la Diputación que impulse medidas.
«Hay medidas que puede implementar la Diputación y no quiere porque viendo los datos se puede bajar la presión fiscal. Pagamos más impuestos que nunca, cada año los suben, pero tener más dinero no se traduce en más ayudas a quienes lo necesitan», ha señalado el presidente del PP en Álava.
Oyarzabal considera que el Ejecutivo foral debería destinar «entre 5 y 7 millones de euros» a ayudar al sector comercial y los autónomos. Para ello, el PP presentará en las Juntas Generales una iniciativa para que los trabajadores de esta modalidad no se vean obligados a adelantar el pago del IVA de las facturas que no hayan sido pagadas y solicitarán una dotación de 2s millones de euros en los Presupuestos de 2026 y un crédito de compromiso por idéntica cantidad para 2027.
De la misma manera, el presidente de los populares alaveses ha solicitado al ente provincial que bonifique la cuota íntegra a los nuevos autónomos durante sus dos primeros años, ayudas al relevo generacional para facilitar el traspaso de los negocios y un plan de revitalización comercial «para frenar el goteo de cierres».
De la misma manera, ha realizado un llamamiento a «invertir en emprendimiento» a través de concesión de microcréditos a los jóvenes. «No tienen ni un duro para comprarse un piso y tampoco lo tienen para montar un negocio, así que ese primer empujón se les puede dar desde la Administración», ha remarcado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión