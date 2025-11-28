El PP reclama a la Diputación «ayudas directas» a los trabajadores autónomos de Álava

El Partido Popular ha iniciado en noviembre una campaña a nivel nacional para proponer medidas que mejoren la situación laboral de los trabajadores autónomos y ... esa misma tendencia ha llegado este viernes a Álava, donde los populares han presentado su iniciativa 'Nuestro contrato con los autónomos'. Pero su presidente, Iñaki Oyarzabal, ha ido más allá y ha destacado que no es necesario esperar a un futuro cambio de Gobierno en España para aplicar mejoras a este sector, sino que ha reclamado a la Diputación que impulse medidas.

«Hay medidas que puede implementar la Diputación y no quiere porque viendo los datos se puede bajar la presión fiscal. Pagamos más impuestos que nunca, cada año los suben, pero tener más dinero no se traduce en más ayudas a quienes lo necesitan», ha señalado el presidente del PP en Álava.

Oyarzabal considera que el Ejecutivo foral debería destinar «entre 5 y 7 millones de euros» a ayudar al sector comercial y los autónomos. Para ello, el PP presentará en las Juntas Generales una iniciativa para que los trabajadores de esta modalidad no se vean obligados a adelantar el pago del IVA de las facturas que no hayan sido pagadas y solicitarán una dotación de 2s millones de euros en los Presupuestos de 2026 y un crédito de compromiso por idéntica cantidad para 2027.

De la misma manera, el presidente de los populares alaveses ha solicitado al ente provincial que bonifique la cuota íntegra a los nuevos autónomos durante sus dos primeros años, ayudas al relevo generacional para facilitar el traspaso de los negocios y un plan de revitalización comercial «para frenar el goteo de cierres».

De la misma manera, ha realizado un llamamiento a «invertir en emprendimiento» a través de concesión de microcréditos a los jóvenes. «No tienen ni un duro para comprarse un piso y tampoco lo tienen para montar un negocio, así que ese primer empujón se les puede dar desde la Administración», ha remarcado.