Ana Salazar, secretaria general del PP en Álava

El PP propone garantizar 8.000 euros anuales a cada concejo alavés

Plantea reservar un 1% del Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales (Fofel) para repartir una cantidad igual para todos, al margen de su población

Jon Casanova

Vitoria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:21

El Partido Popular de Álava ha registrado una moción con la que pretende garantizar una financiación mínima fija para los 333 concejos del territorio. La ... iniciativa plantea reservar un 1% del Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales (Fofel), lo que equivaldría a unos 8.000 euros de media por cada concejo «independientemente de la población que tenga», han aclarado, con el fin de que «puedan hacer frente su día a día», conforme a Ana Salazar, secretaria general del PP en Álava.

