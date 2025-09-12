El PP propone garantizar 8.000 euros anuales a cada concejo alavés

El Partido Popular de Álava ha registrado una moción con la que pretende garantizar una financiación mínima fija para los 333 concejos del territorio. La ... iniciativa plantea reservar un 1% del Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales (Fofel), lo que equivaldría a unos 8.000 euros de media por cada concejo «independientemente de la población que tenga», han aclarado, con el fin de que «puedan hacer frente su día a día», conforme a Ana Salazar, secretaria general del PP en Álava.

La medida que esperan sea «apoyada», según ha reconocido Salazar, no supondría un coste adicional, sino un reparto más «equitativo» del Fofel. Asegura que «las cuadrillas salen privilegiadas» al ser conocedoras de la cuantía que reciben anualmente, dicen, y les permite «hacer una mejor gestión». Por ello, consideran necesario «ajustar» dicha financiación ya que los ayuntamientos y concejos no pueden establecer planes presupuestarios, al contrario que las cuadrillas.

Actualmente, el Fofel distribuye recursos a ayuntamientos, cuadrillas y concejos en función de criterios técnicos y del tamaño de la población. La dirigente popular ha defendido que los concejos más pequeños se ven especialmente afectados por la falta de certidumbre en la financiación, ya que, aunque tengan pocos habitantes, deben asumir gastos de servicios básicos. «Arreglar un camino supone lo mismo a un pueblo que tenga 20 habitantes que a uno que tenga 100», ha indicado.

Oposición «incomprensible»

Además, este planteamiento se enmarca en la nueva Norma Foral de Concejos que el PP viene elaborando desde hace año y medio, en la que también se contempla la asignación de dietas o compensaciones para los presidentes, vocales y fieles de fechos que desempeñan labores de gestión y representación en los concejos, un derecho que hasta ahora no existía. De la misma manera, ha resaltado que la propuesta surge de la «escucha» que han mantenido con los consejos y, Salazar, ha enfatizado en que sería «incomprensible que el resto de grupos se opusiera a crearles esta financiación fija a los consejos».