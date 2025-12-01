El PP exige que se aplique ya en Vitoria la gratuidad a los acompañantes de personas discapacitadas en Tuvisa

Dos años después de que el Ayuntamiento de Vitoria se comprometiese en un Pleno a implantar la gratuidad en el acceso a lo autobuses urbanos ... de Tuvisa a los acompañantes de las personas con discapacidad, el Partido Popular ha vuelto a exigir que se implemente por fin esta medida que supone una de las grandes reclamaciones del colectivo. «Un incumplimiento flagrante», a juicio de los populares, que no entienden el retraso en la puesta en marcha de esta medida que, sin ir más lejos, ya se aplica en el transporte promovido por la Diputación de Álava.

«Han pasado dos largos años y el gobierno del PSE y del PNV no ha sido capaz de poner esta medida en marcha, faltando a su palabra y no cumpliendo con lo que aprobó el Pleno. Y esto además lo viven con gran frustración las personas con discapacidad y sus familias. Se percibe ya una situación de hartazgo, no pueden ni deben esperar más», ha remarcado la concejala popular Marta Alaña.

El Ayuntamiento se comprometió a no cobrar a los acompañantes en diciembre de 2023 a iniciativa de los populares. Aunque en junio de 2024 Tuvisa aprobó una modificación del reglamento de viajeros para hacer posible ese cambio, la realidad es que todavía los asistentes de las personas con discapacidad siguen pagando por subirse a los urbanos.

«Pusieron el escollo al principio de que había que modificar el reglamento, luego esa medida la dejaron aparte y se acordó un junta general de accionistas y tenía que concretar el consejo de administración. Pero no lo ha acabado de concretar ni ha habido una propuesta por parte de la presidencia de Tuvisa», ha remarcado Alaña.

La concejala popular ha acusado al equipo de Gobierno de haber «faltado a su compromiso y a su palabra de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad» y ha deslizado que tiene dudas de que «haya voluntad de llevar esto a cabo». Además, ha recordado que esta medida no se ha solicitado «por vicio» sino que se trata de «una necesidad» de las personas discapacitadas que precisan de asistencia y que ahora están padeciendo un «doble coste» para garantizar su derecho a la movilidad y su igualdad de oportunidades.