El PP enfría la posibilidad de cerrar un pacto presupuestario con PNV-PSE en Álava

El Gobierno de Ramiro González dará hoy luz verde a su proyecto de presupuestos para 2026. Eso supondrá el pistoletazo de salida para una negociación ... que se antoja complicada. Y más aún después de que, como ayer publicó EL CORREO, el proceso haya vuelto a la 'casilla de salida' ante la desconfianza del ejecutivo PNV-PSE a reeditar el acuerdo con EH Bildu, por lo que se ha reabierto la puerta a pactar las cuentas con el PP y Elkarrekin.

Pero eso tampoco será sencillo. El PP enfría esa posibilidad, pues considera que será complicado cambiar el rumbo de un proyecto que inevitablemente tomará como punto de partida lo suscrito hace doce meses con la izquierda abertzale. Es más, la formación de Iñaki Oyarzbala desconfía del desencuentro público y cree que la prioridad del PNV y PSE -que gobiernan el territorio en minoría- sigue siendo repetir el acuerdo con EH Bildu, pues le han dado prioridad en la negociación con tres encuentros formales por sólo uno con los populares.

Además, la formación conservadora no pretende renunciar a dejar su impronta en cualquier acuerdo y más teniendo en cuenta el incremento previsto del 7,89% en la recaudación para 2026 puede aprovecharse para poner en marcha iniciativas. No se puede olvidar que los populares fueron la 'llave' que en los dos últimos ejercicios permitió a Ramiro González sacar adelante sus medidas tributarias, pero la parte socialista del ejecutivo desconfía de repetir ante el ambiente preelectoral y de enfrentamiento total que existe entre ambos partidos a nivel nacional.

Además, el presidente del PP en Euskadi y ex diputado general de Álava, Javier de Andrés, ya advirtió el domingo en una entrevista con este periódico que «no apoyaremos unos presupuestos en clave socialista».

No parte desde cero

Elkarrekin Araba, por su parte, mantuvo ayer por la tarde un encuentro con el Gobierno foral. La coalición que conforman Podemos e Izquierda Unida (IU) fueron la opción prioritaria del PNV y PSE en las dos últimas negociaciones, pero los morados se descabalgaron antes de suscribir nada. La negociación con los morados no parte desde cero, pues hace ocho meses sacaron adelante la reforma fiscal que define buena parte del capítulo de ingresos de la Diputación para elaborar las cuentas.

Ahí queda por ver hasta qué punto están dispuesto a ceder Elkarrekin. Su portavoz, David Rodríguez, puso el listón alto hace pocas semanas al insistir en que una «línea roja clara y absoluta» será la mejora del convenio de las residencias privadas. Un conflicto que patronal y sindicatos arrastran desde hace más de un lustro y en donde la Diputación puede actuar de 'facilitador'.