El PP denuncia el cierre de 286 comercios en Vitoria en 2024

El Partido Popular de Vitoria ha incidido de nuevo en la cascada de cierres que sufre el comercio de Vitoria en los últimos años y ... ha cifrado en 286 las tiendas que bajaron la persiana en la capital alavesa en 2024. Si ya había denunciado el cese de actividad de 128 negocios minoristas en el primer semestre del pasado ejercicio, en esta ocasión ha redundado en ese problema. Contabiliza otras 158 clausuras más entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Los barrios que acumularon más de la mitad de los cierres en la segunda mitad del año pasado fueron el Ensanche, el Casco Viejo, Coronación, Arriaga Lakua, San Martín, Lovaina y Salburua. Para el PP, no se trata de un problema puntual sino una tendencia que se agrava con el tiempo. «En los últimos dos años, 2023 y 2024, en Vitoria han cerrado 598 comercios y desde julio de 2015 han sido 3.599 tiendas», ha denunciado el PP.

A juicio del portavoz popular, Iñaki García Calvo, estos datos del Informe de Coyuntura del Comercio minorista «corroboran que la crisis comercial continúa en Vitoria», que está «hundiéndose con cientos de cierres». Y, en esta tesitura, ha vuelto a culpar de falta de medidas al Gobierno municipal PSE-PNV. «¿Qué hacen cuando se desangra cada vez más?», se ha preguntado.

García Calvo ha acusado al Ejecutivo local de «negar la realidad» de este problema, una «falta de impulso de una estrategia de revitalización comercial», una acusación de una constante «subida de impuestos» acompañada de un «plan de ayudas desfasado», además de «muchas trabas burocráticas e inseguridad».