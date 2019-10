El PP critica la «escasa» inversión y promoción del turismo en Vitoria Un grupo de turisyas pasea por la plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria. / Rafa Gutiérrez Achaca el descenso de visitantes en verano a la bajada de presupuesto y al desaprovechamiento de oportunidades por parte del gobierno PNV-PSE SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 1 octubre 2019, 12:50

El Partido Popular ha echado mano de los últimos datos de turismo en Álava para criticar este martes la gestión del gobierno Urtaran en este ámbito. Según ha lamentado la concejal Elisabeth Ochoa de Eribe, «el número de turistas durante julio y agosto ha descendido en Álava un 5,4%, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa ha crecido en un 2% y 2,3%, respectivamente». Lo que ha valorado como un balance muy negativo, ya que se trata de «la primera bajada en muchos años y, además, muy fuerte y preocupante».

«Nos estamos descolgando del tren del turismo y es una pena dado el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años», ha advertido Ochoa de Eribe. Los populares achacan la situación a tres factores fundamentales. En primer lugar, el «escaso presupuesto» que, a su juicio, se destina a este sector. «Vitoria ha bajado la inversión a solo 729.000 euros este 2019, y se trata de una cifra que ha ido descendiendo en todos los ejercicios». Mientras, ha añadido, «Bilbao y San Sebastián invierten en turismo en torno a 2,5 millones de euros anuales».

Por otro lado, los populares señalan la «escasa promoción externa» como el segundo de los factores que ha propiciado la bajada de visitantes. «Me refiero a incursiones directas en medios de comunicación nacionales e internacionales. Si no estamos visibles no nos van a encontrar y no vamos a ser una opción», ha aclarado Ochoa de Eribe, que ha agregado que el año pasado solo se invitó a un periodista nacional para que promocionara la ciudad; «cuando el 80% de nuestro público objetivo es el mercado nacional».

Por último, el PP ha criticado que se están «desaprovechando oportunidades» en materia de turismo. «El último ejemplo lo tenemos con el 30 aniversario del Palacio Europa. Se hicieron las mismas visitas que se llevan realizando desde el año 2016 y es una actividad en la que solo pudieron participar 160 personas y enfocada a la ciudadanía vitoriana. El evento no se proyectó fuera de Vitoria». En opinión de los populares, esta celebración «ha sido muy triste» y ha supuesto «otra oportunidad perdida».

«El gobierno municipal formado por PNV y PSE no se cree el potencial turístico de Vitoria. La prueba está en la falta de inversión y promoción. Por eso, exigimos un cambio de rumbo en la política de turismo del gobierno de Urtaran», ha concluido Elisabeth Ochoa de Eribe, que ha anunciado que pedirá explicaciones este miércoles en la Comisión de Desarrollo Económico.

Desde su partido proponen un apoyo mayor a la inversión, una apuesta por sistemas mediáticos efectivos y que se realicen eventos de carácter importante.