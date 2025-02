El PP considera que el Plan General de Vitoria «nace fallido» y plantea cambiarlo para «atraer empresas»

Vitoria aprobará este jueves de forma provisional su Plan General y, para el Partido Popular (PP), este documento «nace fallido». Así lo ha defendido este lunes el portavoz de los conservadores, Iñaki García Calvo, ya que a su juicio «frena la llegada de empresas ... y empleo» a la capital alavesa. De ahí que su propuesta sea «darle la vuelta como un calcetín» -es decir, modificarlo por completo- al día siguiente de su aprobación para que, así, la ciudad «pueda contar con parcelas XXL» y «proyectos estratégicos en sectores emergentes y de futuro, como movilidad sostenible, energías limpias, empresas del sector de las biociencias, la fabricación avanzada y el sector aeroespacial».

«Hay demanda, no hay suelo y hay grandes plazos para poder prepararlo. Mientras ciudades del entorno ofrecen de manera inmediata suelo industrial, aquí se frena la llegada de proyectos estratégicos que generan empleo por no tener suelo disponible. Deberíamos utilizar el Plan urbanístico como una herramienta para la atracción de empresas, nuevos sectores productivos y diversificar el tejido económico de Vitoria», ha defendido García Calvo.

Ellos se postularán en contra en la votación. Aunque el Plan que marcará el desarrollo de la ciudad durante los próximos diez años sí saldrá adelante al contar con el apoyo de Elkarrekin Podemos. En cualquier caso, y pese a esa negativa inicial, los populares le tienden su mano al Gabinete Etxebarria (PSE-PNV) en caso de que éstos estén dispuestos a hacer en un futuro próximo esos cambios de calado que ellos solicitan.

En este sentido, García Calvo ha recordado que «Vitoria ha perdido once proyectos económicos importantes por no tener suelo industrial». «No puede ser que la capital de Euskadi no tenga parcelas de gran tamaño para que puedan instalarse aquí grandes proyectos empresariales, que nos podrían permitir ser más competitivos, crecer como ciudad y generar nuevas oportunidades», ha subrayado, a la par que ha urgido un «cambio de modelo» para que la ciudad «no se quede estancada».

«Muchos agentes económicos y empresariales ya pusieron de manifiesto la problemática de este nuevo Plan General por la falta de suelo industrial y logístico por no responder a las necesidades actuales y futuras de Vitoria, Álava y el País Vasco», ha matizado el portavoz de los populares, en referencia a las alegaciones que presentaron la Diputación Foral de Álava, el Parque Tecnológico de Miñano, el SEA y la Cámara de Comercio de Álava.