El PP alavés plantea la expulsión de los irregulares que delincan y quitar ayudas a quienes cometan delitos

El PP alavés eleva el tono contra la delincuencia. Ante un balance de criminalidad que deja ya 53 delitos al día en Vitoria, el ... líder de la formación, Iñaki Oyarzabal va a interpelar este miércoles al diputado general por las cifras que soporta el territorio y la capital. El presidente de los populares en Álava ha clamado contra ese aumento de la delincuencia porque «no podemos admitir que Vitoria y Álava se conviertan en territorios de impunidad para los delincuentes».

Oyarzabal ha pedido «mano dura» y ha ido más allá, planteando medidas para «limitar la impunidad en la que viven buena parte de los delincuentes que reinciden». Entre ellas, la expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan y la retirada de las ayudas sociales a los delincuentes que las cobren. «Si el que delinque se encuentra en situación irregular, tenemos que exigir su expulsión inmediata. Y si el que delinque, además, cobra ayudas sociales, tenemos que lograr que deje de cobrarlas», ha propuesto.

El presidente del PP en el territorio se ha referido tanto a la preocupación manifestada por el presidente de la Audiencia alavesa en este periódico como a las palabras de la alcaldesa Etxebarria alertando de un «discurso del miedo de la derecha». «Cada delito tiene un autor material, pero también un responsable político», ha censurado. Oyarzabal incluso ha tildado de «insulto a la inteligencia» las palabras de Etxebarria y ha pedido a las instituciones que muevan ficha.

«Ya no vale con palabrería y ya no vale con mirar para otro lado», ha afeado. El máximo representante de los populares ha asegurado que el «PSOE y sus socios» no quieren tramitar una proposición de ley de su formación en el Congreso para cambiar el Código Penal y «endurecer las penas en casos de multirreincidencia».