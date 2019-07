Posesión editorial Álvaro Ruiz de Gauna, con su libro 'Me tragaré tu alma' sobre la saga de 'Posesión infernal'. / Iñaki Andrés Álvaro Ruiz de Gauna engancha a los fans con el libro 'Me tragaré tu alma' sobre la mítica saga 'Evil Dead' de Sam Raimi NATXO ARTUNDO Martes, 30 julio 2019, 11:16

Un adolescente alavés cultivaba su afición al cine ante el televisor, donde Joan Lluis Goas presentaba el programa Noche de Lobos. No sospechaba que el filme que emitía Antena 3 en aquel verano de 1992 le iba a marcar. Tanto como para que Álvaro Ruiz de Gauna haya dedicado un libro a la saga fílmica que inició aquella 'Posesión infernal' ('Evil Dead', de Sam Raimi). «La película me impactó -y a más de uno, como el propio programa, que da nombre a la colección de ensayos sobre cine fantástico y de terror- y, más tarde, cogí la segunda parte en videoclub, sin saber que era la continuación». Más motosierra, desmembramientos, demonios, sustos, escopeta, posesiones y mucha sangre en esa condenada cabaña.

En la siguiente entrega aparece el factor humorístico, que aporta Scott Spiegel a esta segunda parte. «Siempre se achacan a Raimi las influencias de Los 3 Chiflados, pero viene más de Spiegel. Y él dice que se han nutrido mutuamente», explica Ruiz de Gauna, que vio ya en el cine la tercera parte, la fantasiosa 'El ejército de las tinieblas'.

Ahora, bajo el título 'Me tragaré tu alma' (Applehead Team, colección Noche de Lobos), Ruiz de Gauna se ha sacado la espina de fan. «Lo escribí porque deseaba un libro así, en castellano no había prácticamente nada y creo que la gente lo va a agradecer», indica el autor, que desde hace tres días tiene a su criatura en Amazon. Pero ya ha recibido 'feedback' de aficionados que, «en general, lo ven interesante», lo cual tiene lógica, ya que el desencadenante de todos los males era un libro, el 'Necronomicon ex mortis', «encuadernado con piel humana y escrito con sangre», reza la leyenda.

Pero no era fácil encontrar referencias escritas. «No había nada de 'Evil Dead' en castellano, no de esta dimensión». Y es que «en 1998 sacaron un librito de 40 páginas, de bolsillo con mucha imagen y poco texto. Y también había uno sobre las películas de Sam Raimi hasta 2004», que incluiría también las exitosas dos primeras cintas de Spiderman, 'Crimewave' o 'Darkman'.

Recuerda el alavés que «una vez publiqué el libro de cine de acción, quedé contento». Ya en septiembre de 2017 «me puse en serio». Fueron 6 o 7 meses de tiempo, con trabajo a diario. Luego, en Sitges, se hizo una presentación de la colección de libros, el pasado otoño. Ruiz de Gauna vio que los compañeros de cine clásico y terror contactaban con gente «e intenté hablar con personas del equipo técnico y artístico». Ha llegado a entrevistar a intérpretes, especialistas en maquillaje, guionistas, compositores de música y hasta al productor Robert Tapert. Su trabajo ha desembocado en un libro de 298 páginas con profusión de fotos y referencias donde se 'destripan' todos los detalles de la película.

Y ha visto innumerables veces la saga, de la que tiene «ediciones de prácticamente de todo el mundo». La primera, 'Posesión infernal', «unas cinco o seis para el libro, con audiocomentarios del dvd o el blu ray o para estudiar los planos», en una televisión de 65 pulgadas. «Incluso tuve miedo de cogerle tirria», algo que no ha sucedido.

Tijeras contra motosierra

De hecho, ha descubierto detalles, gracias a la alta definición. Aparte de la escopeta recortada y la motosierra, al Ash de Bruce Campbell le caracteriza estar pringado de sangre. En realidad, era sirope dulce «y se ven moscas que revoloteaban en el rodaje. Ves cosas con tanto detenimiento de las que igual no te habías percatado».

La primera película llegó a tener esa importancia «por transgresora y por la censura. Él fue el más censor» con el 'gore' sangriento y la acción de motosierra. Pero se proyectó fuera de concurso en Cannes y Stephen King -que presentaba allí su episódica 'Creepshow'- la vio e hizo una muy buena crítica, que la lanzó.

La segunda subió el listón y la tercera quiso ser más comercial y fantástica. La esencia volvió a la pequeña pantalla con la serie 'Ash vs. Evil Dead', que «estuvo muy bien. Los fans esperan ver al actor Bruce Campbell bañado en sangre».

El 'remake' de Fede Álvarez de 2013 -con los mismos productores- «a la mayoría de los fans, les ha gustado, apuesta por el terror con buena fotografía y dirección, así como el drama de la drogadicción de la protagonista y la relación con su hermano», detalla el autor alavés. Y el libro, siempre el maldito libro.