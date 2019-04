La Policía Municipal de Llodio vigilará los pisos y locales vacíos en vacaciones La vigilancia de pisos y locales se incluirá en las rondas habituales de trabajo de la Policía Local / SANDRA ESPINOSA La campaña consiste en la entrega voluntaria de datos de las personas que lo deseen e incluye recomendaciones de seguridad MARTA PECIÑA Viernes, 19 abril 2019, 01:28

La Policía Municipal llodiana ha iniciado una campaña para mejorar la seguridad de las viviendas que se quedan vacías en vacaciones o por otros motivos. Además de las recomendaciones habituales para que se adopten medidas de seguridad pasiva en las casas, el Cuerpo ofrece la posibilidad de recoger los datos de las personas que lo deseen para realizar una vigilancia más intensa en los pisos que se acojan al programa 'viviendas vacías'. No es la primera vez que se pone en marcha la experiencia, que ya ha tenido muy buena acogida en ocasiones anteriores.

La medida está abierta tanto a particulares como a locales comerciales. Los vecinos que quieran participar solo tendrán que aportar sus datos personales y firmar su conformidad respeto a su tratamiento, así como la ubicación de la vivienda o el local que estará vacío y el periodo durante el que se prolongará esa situación porque la campaña no se aplicará solo durante las vacaciones, sino por otras causas.

También se debe informar de las medidas preventivas adoptadas por los propietarios. Entre ellas cabe destacar, no bajar las persianas del todo, no hablar con personas desconocidas del viaje o las fechas, ni hacerlo en las redes sociales. También conviene dejar a una persona encargada de retirar la correspondencia del buzón y no dejar notas ni llaves al alcance de cualquiera cerca de la vivienda. Incluso se recomienda instalar temporizadores para encender periódicamente las luces, la radio o la televisión.

Los agentes sabrán también a quién pueden llamar en el caso de que se produzca cualquier problema del que haya que dar aviso inmediatamente. Las fichas para participar en el programa se pueden descargar desde la página web del Ayuntamiento o solicitarlas directamente en las oficinas de la Policía Municipal.

Con los datos recogidos mediante esta fórmula, las patrullas de la Policía Municipal organizarán sus recorridos de manera que se controle la normalidad en las casas que participan en la iniciativa.

La campaña incluye también unas medidas básicas de seguridad en casa o en vacaciones. El folleto que está repartiendo durante esos días el Cuerpo local avisa que es mejor «no abrir el portero automático a personas desconocidas, mirar siempre por la mirilla, cerrar bien la puerta cuando se está dentro de casa o colocar un pestillo de seguridad, y si es posible, colocar una puerta de seguridad o reforzada».

Entre los consejos también se incluye cerrar la cerradura con llave al salir de casa y si hay personas desconocidas a la vuelta en el interior, evitar los enfrenamientos y llamar directamente al 112.