La Policía Local de Vitoria ya tiene acceso al registro estatal de delicuentes multirreincidentes La herramienta permitirá «agilizar» la labor judicial y reclamar agravantes en juicios rápidos

Saioa Echeazarra Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:53

La Policía Local de Vitoria ya está conectada al registro estatal de delicuentes multirreincidentes. El departamento de Seguridad del Ayuntamiento ha culminado el proceso para que el cuerpo disponga de acceso directo al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia, conocido por sus siglas Siraj. Esta conexión, operativa desde la comisaría de Aguirrelanda, supone un «avance significativo» en la capacidad de actuación policial, al permitir conocer de forma inmediata los antecedentes penales de las personas detenidas. En concreto, la medida abre la puerta a que la Guardia urbana pueda reclamar a la Fiscalía un agravante en un juicio rápido.

El acceso a este sistema permitirá a las unidades de Menores, Violencia de Género, Investigación, Atestados y mandos operativos consultar en tiempo real la información contenida en el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, así como el Registro Central de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.

La medida se enmarca en el Real Decreto 607/2025, aprobado por el Gobierno central, que habilita a las policías locales de ciudades de más de 250.000 habitantes —como es el caso de Vitoria— a acceder al sistema. Con esta incorporación, la Policía Local refuerza su papel en la prevención y control de la multirreincidencia asociada a delitos como los robos con violencia, uno de los objetivos estratégicos marcados en el Plan de Refuerzo de la Seguridad presentado este año.

«Refuerza la eficiencia»

Con este acceso «elevamos a la Policía Local al mismo nivel de información que manejan otros cuerpos de seguridad», subraya el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, que destaca que se trata de un recurso que «refuerza la eficiencia, la profesionalidad y el grado de conocimiento» de la Guardia urbana.

La herramienta, incide el responsable municipal, permitirá «agilizar» la labor judicial y reclamar agravantes en juicios rápidos cuando se trate de delincuentes multirreincidentes. «Ganamos en capacidad de respuesta y en coordinación con la Fiscalía y los juzgados».