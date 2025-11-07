El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Policía Local de Vitoria accederá al registro estatal de delicuentes multirreincidentes

El Ayuntamiento solicita acceso a una base de datos con el historial penal de los detenidos que permitirá «agilizar la labor judicial»

Saioa Echeazarra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:17

La Policía Local de Vitoria ha solicitado acceder al registro estatal que permite conocer de forma inmediata si un detenido cuenta con antecedentes penales. Se ... trata del Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). La medida que se acaba de solicitar este mismo viernes desde el Ayuntamiento al Ministerio de Justicia permitirá «agilizar la labor judicial», ha anunciado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

