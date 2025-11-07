La Policía Local de Vitoria accederá al registro estatal de delicuentes multirreincidentes

La Policía Local de Vitoria ha solicitado acceder al registro estatal que permite conocer de forma inmediata si un detenido cuenta con antecedentes penales. Se ... trata del Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). La medida que se acaba de solicitar este mismo viernes desde el Ayuntamiento al Ministerio de Justicia permitirá «agilizar la labor judicial», ha anunciado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

La medida abre la puerta a que la Guardia urbana pueda solicitar a la Fiscalía una agravante en un juicio rápido. Una vez que la capital alavesa tenga acceso al sistema, «vamos a elevar a la Policía Local al mismo nivel de información que puedan tener el resto de cuerpos policiales, la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional», ha indicado la regidora en una rueda de prensa este viernes. «Elevamos la eficiencia y la profesionalidad y el grado de conocimiento de nuestra Policía», ha remarcado. Otras grandes capitales como San Sebastián ya han reclamado acceder a esta base de datos con el objetivo de combatir la multirreincidencia.

Técnicamente, la solicitud se realiza al Departamento de Registros administrativos de la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia, en base al Real Decreto 607/2025 del Gobierno central del pasado 8 de julio, explican fuentes del Departamento de Seguridad del Consistorio vitoriano. Esta vía da la oportunidad a que las policías locales de las ciudades de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia que superen los 175.000 –supuesto en el que entra Vitoria– tengan acceso al Siraj. La intención en el caso de la Policía Local de es que, puedan acceder las unidades de Menores, Violencia de Género, Investigación, Atestados y los mandos, indican las mismas fuentes.

Barcelona y San Sebastián

Hasta el momento, solo Barcelona ha entrado en el sistema, pero San Sebastián confía en que «para antes de final de año» la Guardia Municipal pueda contar con acceso.

Por otro lado, preguntada sobre el reciente cambio de política aplicado por la Ertzaintza de dar a conocer el origen de los detenidos, la regidora de la capital alavesa ha declinado pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar esta medida en la Guardia urbana. «La Ertzaintza verá qué es lo que tiene que hacer en cuestión de procedencias. Nosotros seguimos aumentando los efectivos», se ha limitado a comentar.

«En este momento no puedo decir más allá que lo que estamos haciendo es seguir aumentando los efectivos, todos los instrumentos policiales para llevar a cabo una mejor labor policial». «Seguiremos impulsando toda la labor policial para que tengan una gran profesionalidad», ha reiterado.