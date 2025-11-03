La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos

Está estropeado el radar de la Avenida de Bruselas, los programas informáticos de Tráfico tienen algún tipo de virus malicioso o la Policía Local de ... Vitoria se inventa multas para recaudar, lo que es imposible. Son las tres únicas explicaciones que ha encontrado un vecino de Vitoria al 'expediente X' que acaba de sufrir en su bolsillo. En menos de un mes, la Guardia urbana le ha notificado tres multas de tráfico por exceso de velocidad al pasar por el mismo punto de la Avenida Bruselas en días y horas diferentes. La prueba: una foto de radar idéntica. La misma sombra, los mismos arbustos, el mismo sitio entre líneas discontinuas y el mismo camión aparcado. ¿Cómo era posible?

Así relata J. cómo se enteró de que algo no estaba bien con esas sanciones. Quiere alertar a otros conductores que se hayan visto en la misma tesitura estos días a cuenta de un aparato Radarlux móvil fijo instalado en la Avenida de Bruselas, en el barrio de Salburua y de unas explicaciones por parte de la Policía Local chirriantes. Este conductor está dado de alta en las notificaciones del Ayuntamiento vía digital. Hace unos días recibió una alerta y entró a ver qué asunto tenía pendiente con el Consistorio y se topó con las tres multas, con membrete de la Policía Local y puestas entre los días 11 de septiembre y 4 de octubre. A 100 euros cada una. Para evitar males mayores las pagó y así al menos se garantizaba el descuento del 50%.

Pero más tarde empezó a darle vuelta a las horas y a los días. «Puede que la primera vez pase pero el resto de los días no. Uno era un sábado pasadas las nueve y media de la noche en un día que no sólo no trabajé sino que había participado en una carrera». Y su pareja, que también coge el coche, igual.

Google Maps

Los dos contrastaron los datos con los de su Google Maps. El historial de ubicaciones de la aplicación les daba la razón. Esta semana ha pedido en el centro cívico de su barrio las fotos del radar y es cuando han visto que las tres eran idénticas pero no así el número de boletín, ni la referencia, ni las horas, ni los días, ni siquiera el cálculo de las velocidades. En una pone que circulaba a 62 kilómetros por hora en una vía de 50 y en las otras a 63 y 66. «Muy raro para tratarse de un fallo informático», cree el afectado.

La pareja ha presentado ya un pliego de descarga para que les anulen las multas y les devuelvan los 150 euros que han pagado. Los funcionarios municipales les han dicho que se trata de un error y que hay más casos.

No es la primera vez que un radar la lía en Vitoria. El pasado año, la Síndica ayudó a un conductor a recurrir la multa de tráfico que había recibido en su casa por exceso de velocidad. Según la notificación, el cinemómetro de la calle Zaramaga (frente a El Boulevard) le había cazado circulando a 101 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50, por lo que se enfrentaba a una retirada de seis puntos y 600 euros al tratar de una infracción «grave». El camión en cuestión a duras penas alcanzaba los 95 kilómetros por hora en autopista y Tráfico admitió que la multa acabó «anulada por corresponderse con una situación puntual en la que el paso de un vehículo voluminoso genera un error de medición». Ese mismo radar había hecho algo parecido con una autocaravana unos años antes.

A lo largo y ancho de Vitoria hay colocados once radares fijos. A estos hay que sumar los móviles que se instalan en distintos puntos de la ciudad para sancionar a aquellos conductores que circulan más rápido de lo permitido.