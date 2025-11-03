El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos

Su coche fue captado por una cámara de Salburua pero ni las horas ni las fechas de las presuntas infracciones le casaban al afectado con sus movimientos

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:20

Está estropeado el radar de la Avenida de Bruselas, los programas informáticos de Tráfico tienen algún tipo de virus malicioso o la Policía Local de ... Vitoria se inventa multas para recaudar, lo que es imposible. Son las tres únicas explicaciones que ha encontrado un vecino de Vitoria al 'expediente X' que acaba de sufrir en su bolsillo. En menos de un mes, la Guardia urbana le ha notificado tres multas de tráfico por exceso de velocidad al pasar por el mismo punto de la Avenida Bruselas en días y horas diferentes. La prueba: una foto de radar idéntica. La misma sombra, los mismos arbustos, el mismo sitio entre líneas discontinuas y el mismo camión aparcado. ¿Cómo era posible?

