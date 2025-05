La Policía Local «no es proactiva» para multar los veladores

La convivencia entre vecinos y establecimientos hosteleros resulta, en demasiadas ocasiones, complicada. Olores, ruidos, ocupación del espacio público... y cuando llega el buen tiempo sobre ... todo las terrazas son la principal fuente de conflicto. La Síndica de Vitoria, Leire Zugazua, ha alertado sobre las numerosas quejas que han llegado en los últimos meses a su oficina relacionadas con veladores que incumplen la normativa municipal. La defensora vecinal pide al Ayuntamiento un mayor control y multas si son necesarias. También advierte de que la Policía Local no suele actuar de motu proprio cuando observa incumplimientos, algo que a su juicio es dificilmente comprensible por la ciudadanía.

Zugazua explica un caso concreto sobre el que han trabajado recientemente. Es el de un vecino de la calle Sancho El Sabio que en «numerosas ocasiones» ha contactado con el 092 para trasladar las irregularidades de un bar al colocar su terraza en el espacio público. «Tan solo ha obtenido evasivas y respuestas del tipo 'es que si vamos, les tenemos que multar', literal», relata la Síndica. Desde su oficina se pusieron directamente en contacto con el Departamento de Espacio Público y Barrios y lo que les trasladaron fue que no constaban denuncias y que era el ciudadano el que si detectaba una irregularidad, tenía que denunciar ante la Policía Local.

«A los vecinos les cuesta aportar sus datos personales para denunciar a un establecimiento, porque eso en muchas ocasiones ha derivado en enfrentamientos aunque esos datos no deberían ser de conocimiento de la parte denunciada», relata Zugazua, que afea al Consistorio que haga recaer sobre los ciudadanos esa obligación. «La Policía Local en estos casos no es proactiva. No es lo mismo cuando un agente ve un coche estacionado en doble fila que cuando ve una terraza que incumple la normativa», traslada la defensora, que añade que a la población «le cuesta entender este extremo».

En el caso de la calle Sancho El Sabio, el vecino lamenta que el Ayuntamiento «se desentiende completamente alegando que no consta denuncia alguna» y señala la «ceguera municipal» relativa al incumplimiento de la normativa relacionada con los veladores. «Comprobar diariamente que quienes dictan las normas y deberían ser los primeros en defender su cumplimiento parezcan ser los únicos que no ven como estas son sistemáticamente transgredidas da qué pensar», reza su escrito.

«Estas líneas reflejan el sentir de muchos ciudadanos», sostiene la Síndica en relación a esa reflexión. Recuerda además el anuncio de la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), sobre la creación de un cuerpo especial de inspectores para vigilar el cumplimiento de la normativa de veladores, algo que a su juicio sería una buena noticia. Pero de momento se desconoce si este equipo, que también comprobaría obras o parques, se ha puesto ya en marcha o por cuántas personas estaría formado.