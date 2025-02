La Policía Local decomisó 57 armas blancas en 2024, menos que el año anterior

A pesar de que las estadísticas reflejan que la presencia de armas blancas en las calles de Vitoria se ha desbocado y que cada vez ... se producen más incidentes con cuchillos y navajas sobre todo en las noches de fin de semana, durante 2024 la Policía Local decomisó menos armas blancas que en 2023. Si en el último año las incautaciones alcanzaron las 57, en el anterior se habían elevado hasta las 63. En el caso de la Ertzaintza, a falta de los datos definitivos de todo el año, entre enero y mayo de 2024 se realizaron 47 decomisos, mientras que en todo 2023 ascendieron a 167.

El Partido Popular ha denunciado que esta rebaja en los datos de la Policía Local no tiene que ver con una menor presencia de armas blancas en las calles de la ciudad. Los populares consideran que no se le está prestando atención «porque no se corresponden los números de decomisos con los incidentes que nos trasladan las noticias diarias y la sensación de inseguridad de los ciudadanos».

«No puede ser que los vitorianos salgan con miedo a la calle. Portar un arma blanca es sinónimo de inseguridad y quien la porta puede cometer un delito. Solicitamos un plan especial para evitar la proliferación de armas blancas o vigilancias singularizadas porque no podemos dejar en manos de la seguridad privada de los locales nocturnos la solución a este problema», ha señalado el concejal del PP, Gustavo Antépara.

El representante popular ha reclamado «una mayor presencia policial, controles preventivos, detectores de metales, más cacheos en zonas de ocio y cacheos preventivos» dentro del ocio nocturno. «La presencia de la Policía Local en el ocio nocturno es deficiente».