Un policía local cogerá denuncias en la comisaría de la Ertzaintza en Olaguíbel durante La Blanca Dos ertzainas patrullan por Vitoria «Pretendemos mejorar la coordinación que ya es buena», anuncia Urtaran. Los sindicatos de la Policía Local lo tildan de «desfachatez nunca antes vista» DAVID GONZÁLEZ Martes, 23 julio 2019, 15:55

Un policía local tendrá asiento en la comisaría de la Ertzaintza de la calle Olaguíbel durante las inminentes fiestas de la Virgen Blanca, del 4 al 9 de agosto. Allí se unirá a los agentes de la Ertzaintza habituales para «coger denuncias» las 24 horas. Esta es la gran novedad adoptada por el Ayuntamiento de Vitoria y el Departamento de Seguridad para esta edición festiva.

Esta «oficina conjunta», como la ha definido el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, servirá para dar «un servicio mucho más eficiente, mejorar la coordinación que ya es buena, pero pretendemos que sea mejor, y hacer una ciudad más segura si cabe». La presencia de un efectivo de la Guardia urbana será durante las 24 horas, en turnos de ocho horas. Es decir, a lo largo de cada día de La Blanca tres agentes diferentes de este cuerpo recogerán denuncias en este céntrico punto.

El viceconsejero Josu Zubiaga ha puesto en valor esta iniciativa porque, a su juicio, «se le dará el mejor servicio posible al ciudadano».

A criterio del ciudadano

Queda, no obstante, la duda de saber qué denuncias recogerán los efectivos de la Ertzaintza y cuáles el de la Guardia urbana. «Los hechos delictivos que son competencia de un cuerpo, los tomará el correspondiente. Y los indistintos está previsto que el ciudadano elija y, si le da igual, que sea alterno», ha zanjado Zubiaga.

Este anuncio oficial, sin embargo, no ha sentado bien en la comisaría de Aguirrelanda, sede de la Policía Local ubicada a unos dos kilómetros del epicentro festivo. «Es una desfachatez nunca antes vista», han calificado los dos sindicatos mayoritarios, Sipla y Erne, en un durísimo comunicado interno, al que ha tenido acceso en exclusiva EL CORREO.

«Cambiar el puesto de trabajo habitual por otro distinto, que pertenece a otra administración sin información previa, desconociendo sus normas de funcionamiento, la estructura jerárquica una vez allí, la ausencia de que un plan que diga qué se va a hacer, quién y cómo, hacen que la situación oscile entre lo cómico y la denigrante», continúa la valoración enviada a la cúpula de la Policía Local. Ambos cuerpos usan aplicaciones informáticas diferentes.

Estos sindicatos, que representan al 90% de la plantilla, se plantean denunciar judicialmente esta decisión por «pasar olímpicamente del cumplimiento de la legalidad vigente». Consideran que se trata de un «préstamo» de trabajadores fuera de ley.

Varios policías locales ya han sido sondeados por la dirección para ir a Olaguíbel, pero se ha tratado de comunicaciones extraoficiales, lo que ha soliviantado a las dos centrales, no informadas aún de esta decision inédita. En este sentido, la concejal de Seguridad Ciudadana, la socialista Marian Gutiérrez, ha comentado a este periódico que «no se les ha informado porque no se había acabado el protocolo definitivo, nos reuniremos y les explicaremos de qué va esto. No hay ningún problema. La oficina de Olaguibel está perfectamente adaptada».