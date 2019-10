La Policía caza en Vitoria a más de un conductor sin carné cada tres días, un 20% más que el año pasado Agentes de la Policía Local comprueban la documentación de un conductor durante un control de tráfico. / Jesús Andrade Cien personas han sido denunciadas hasta septiembre por circular sin el permiso, casi tantas como en todo 2018, con 107 JON ANDER GOITIA Martes, 8 octubre 2019, 01:12

Nada les delata. Se abrochan el cinturón, arrancan el coche y toman la carretera hacia su destino. Al parecer, hasta aquí todo en regla. Y así sería si no fuese por un detalle: no tienen carné de conducir. Cada vez son más las personas que pertenecen a este grupo; por perder los doce puntos reglamentarios o por, directamente, carecer de esta licencia de tráfico. Por inverosímil que parezca, los vitorianos comparten con frecuencia calzada con estos individuos. Así se extrae de las actuaciones de la Policía Local, quien en lo que va de año ha cazado a cien conductores sin carné, o lo que es lo mismo, más de uno cada tres días.

Estas cifras suponen un aumento del 19% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 84 los denunciados. Y a falta todavía de tres meses para cerrar el curso, en estos momentos casi se igualan las denuncias de todo el ejercicio pasado, cuando se descubrieron a 107 infractores. Unos datos que confirman la tendencia al alza de los últimos ejercicios, con un considerable aumento con respecto a 2016, cuando los uniformados interceptaron a 62 infractores. Es decir, se podría llegar a doblar la cifra en apenas tres años.

Óscar Salazar, de la autoescuela Claxon, encargado de dar los cursos de sensibilización para recuperar los puntos, no cree que este aumento sea consecuencia directa de «una mala conducta por parte de la sociedad -que también-», sino que responde a «un mayor control por parte de la Policía». Y es que los agentes dan en mayor medida con ellos en las inspecciones rutinarias. Aunque también suelen ser sorprendidos cuando cometen alguna infracción o, en el peor de los casos, cuando sufren un accidente. No obstante, el número todavía podría ser mayor, ya que solo se tienen en cuenta aquellos que han sido descubiertos.

Porque no se trata de casos puntuales. Sin ir más lejos, el pasado viernes un joven de 19 años fue cazado mientras circulaba sin carné por la calle Antonio Machado. Supone ya el segundo en lo que va de mes. Aunque los datos son más alarmantes si se tiene en cuenta septiembre, cuando fueron 17 los detenidos, la cifra más alta del año.

Uno de ellos, incluso, era ya 'conocido' por parte la Policía, puesto que con esta ya son cuatro las veces en las que le han dado el alto. «Son unos inconscientes. Cada vez que actúan así ponen en riesgo la seguridad de todos, cometen una temeridad», censura Salazar, quien conoce de primera mano a aquellos infractores que, por lo contrario, buscan volver a la carretera de manera legal, con el permiso en regla.

Seis puntos en «cuatro o seis tardes». Eso es lo que tardan en recibir las clases teóricas en estos cursos de sensibilización. La radiografía de las aulas señala a los hombres como los más infractores, alrededor de un 90%, estima la DGT. «Para sorpresa, no son los jóvenes los más habituales, sino los varones de mediana edad, de entre 35 y 40 años», describe Salazar.

24 horas de lecciones teóricas que culminan con un examen «sencillo», que aprueba «la gran mayoría», confiesa el presidente de Claxon. Sin embargo, a pesar de la facilidad del examen, muchos deciden no presentarse al curso. Salazar no considera que el factor económico sea el motivo que les empuje seguir montándose en el coche, a pesar de no tener la licencia al día. Cree que en esta decisión entra en juego la falta de interés. «Los cursos cuestan 400 euros, por lo que no se trata de un motivo económico. Es más por dejadez, porque no quieren estar yendo a clases durante cuatro tardes». A lo que se suma en algunos casos el idioma, ya que para muchos hacer frente a un examen en otra lengua les supone una dificultad añadida.

Por lo que en estos casos optan por ponerse al volante de forma ilegal, arriesgándose a ser cazados y recibir un grave castigo. Ir sin carné está penado con entre tres y seis meses de cárcel. También con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. «Es preocupante desde que es uno solo el que sale así a la carretera», advierte. En mayor medida lo hacen conduciendo turismos. De los 100 interceptados 91 viajaban en uno de ellos. En la lista también aparecen furgonetas (4), motocicletas (3) y ciclomotores (2), que registran las mismas sanciones.

En su contexto 100 alaveses han perdido la totalidad de los puntos de su carné de conducir durante el primer semestre del año. Una tendencia que superaría los 120 inhabilitados registrados el ejercicio pasado. Recuperarlos, 24 horas El procedimiento para que un conductor que se ha quedado sin 'saldo' en su carné vuelva a la carretera es diferente al de un novel. En este caso deben completar un curso de 24 horas y aprobar un examen teórico, sin apartado práctico, para conseguir el 'apto'. Seis meses de cárcel Si alguien conduce un vehículo sin la licencia o con la pérdida total de los puntos será castigado con una pena de prisión de tres a seis meses. Aunque también podría ser multado con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Los peores, los hombres Los datos son claros, los hombres cometen más infracciones al volante que las mujeres. Porque, si anualmente a los conductores se les retira alrededor de 1.800 puntos por quebrantar las normas circulatorias, el 90% de ese grupos responde a los varones.