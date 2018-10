Polémica por el documento sobre paternidad que entregará en las bodas el Ayuntamiento de Vitoria Extracto del documento. El Gabinete Urtaran abre la puerta a rectificar su intención tras las crítica del PP, que tilda la declaración de «moralina trasnochada que no respeta los nuevos modelos de familia» JUDITH ROMERO Lunes, 8 octubre 2018, 14:03

«Trabajar menos fuera de casa y más dentro» o «asumir las tareas domésticas sin esperar un reconocimiento a cambio» para ellos y «ceder espacio en la crianza de los hijos» y «que no se diluya mi personalidad» para ellas. Estas son algunas de las recomendaciones que recoge la 'Declaración de sentimientos y compromiso por una paternidad positiva, corresponsable, consciente y activa' que el Ayuntamiento de Vitoria tenía intención de repartir a las parejas que se casen en el Consistorio a partir de noviembre y que ha generado polvareda en los últimos días por la «moralina trasnochada» que desprende, a juicio del PP. La polémica ha hecho que el Servicio de Infancia y Familia haya abierto la puerta a «reconsiderar» el reparto del documento en los enlaces «y valorar la idoneidad de otros espacios donde poder hacerlo», apuntaron fuentes de la concejalía de Políticas Sociales, que dirige Peio López de Munain, del PSE.

«No entendemos que el servicio de Infancia y Familia haya editado unas pautas basadas en clichés y que no tienen en cuenta a las parejas homosexuales o a las heterosexuales que no quieren o no pueden tener hijos», ha denunciado esta mañana Leticia Comerón, portavoz municipal del grupo popular. Los concejales del PP han anunciado que no harán entrega de este documento en las bodas que oficien y piden al Ayuntamiento que retire esta declaración que comparan con una «moralina trasnochada». «Es peligroso que el Gobierno municipal interfiera en cómo compone cada uno su familia, y si se quiere avanzar hacia la igualdad las dos partes de la pareja deberían asumir los mismos compromisos», añaden.

La declaración se desarrolló de forma colaborativa en las jornadas 'Paternalidades que transforman' organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco en marzo de 2016. El propio documento indica que «esta es una primera versión y tiene la vocación de ser ampliado en futuras revisiones a partir de las opiniones». Pero esta explicación no satisface a aprecian paternalismo y referencias cargadas de tópicos en el texto a repartir entre las parejasque se casan en el Ayuntamiento cada año. «No se ha consultado a los demás grupos municipales sobre una declaración que tilda a los hombres de machistas, egoístas y violentos y muestra a las mujeres como acaparadoras, débiles y que viven la maternidad de forma frustrada», ha subrayado Comerón.