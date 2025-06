Poesía, música y artes visuales en un «experimento sin disciplinas» de Zas

Ramón Albertus Miércoles, 4 de junio 2025, 13:40 Comenta Compartir

Ania Otaola, en la poesía, en la palabra hablada; Bingen Mendizabal al theremín; Nika Bitchiashvili al violín; y Ibón Sáenz de Olazagoitia a las proyecciones. Esa es la formación de diferentes talentos creativos de Vitoria que se estrena este jueves 5 de junio (19.00 horas, entrada libre) en el espacio Zas Kultur, localizado en la plaza de San Antón, como parte de un «experimento» que busca romper las barreras entre disciplinas artísticas. Bajo el título 'Sindisciplinar', el colectivo Zas alumbra una original propuesta que busca hacer realidad colaboraciones que no son habituales. La temática en torno a la que gira el encuentro será 'Aranceles'. En este sentido, temas como las fronteras creativas, la idea de mezclarse sin ningún tipo de permiso y cruzar géneros y estilos planearán sobre la puesta en escena.

¿Qué se verá? «Todo el mundo improvisa», plantean los artistas implicados. Además tiene que ver con la performance y «diluir los lenguajes», plantea Otaola, que el año pasado publicó el poemario 'Perder la tierra'. «Siempre he pensado que entre diferentes artistas hay una conexión que puedes sentir, aunque no la veas», confirma Bitchiashvili, que ha colaborado con múltiples formaciones. De la misma manera, Ibón Sáenz de Olazagoitia señaló que este proyecto puede guardar lazos con otros proyectos como 'Zaharregia Txikiegia Agian', en el que colaboró y contó precisamente con Mendizabal, uno de los grandes compositores de la ciudad. En este caso no ha habido ensayos previos en conjunto.

En este caso se anuncia que la duración rondará los 40 minutos en vivo. Además, esta acción será grabada por el realizador Mikel Sánchez y ha contado con Iñaki Larrimbe como coordinador. «No es interdisciplinar, no es multidisciplinar: es trabajar desde lo que importa, dejando que los medios sean un canal, no una frontera», se lee en la invitación a este evento de acceso libre.