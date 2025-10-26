El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los expertos inciden en la importancia de acudir a las sociedades micológicas para resolver dudas antes de comer setas. E. C.

«Pocas setas» en Álava por la falta de lluvia

La temporada arranca en la provincia con una escasez no vista en los últimos años, aunque se espera un cambio de tendencia en las próximas semanas

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:50

Octubre es un mes marcado en rojo en el calendario de los expertos y aficionados a la micología. La temporada de setas ya ha arrancado ... y son muchos los alaveses que se han echado al monte con cestas y ropa cómoda para buscar el manjar del otoño y disfrutar de paisajes teñidos de amarillo, aunque este año resulta difícil encontrarlas. A pesar de que todavía es muy pronto para sacar conclusiones y hacer balances, los entendidos afirman que «de momento hay muy poca cantidad y hace 20 años que no se veían tan pocas», aunque esperan que con la anunciada llegada de las lluvias estos días venideros «la verdadera temporada comience justo ahora».

