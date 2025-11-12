El PNV reprocha a Bildu su falta de voluntad de pactar los presupuestos de Álava y se abre al PP

Cambio de rumbo en la negociación presupuestaria en Álava. Todo apuntaba a que este año se reeditaría el acuerdo con EH Bildu, pero los acontecimientos ... de las últimas horas han precipitado un giro. El Ejecutivo foral PNV-PSE, que gobierna en minoría, abre ahora la puerta a pactar con el PP y Elkarrekin. Fuentes forales confirman a EL CORREO que en los contactos más recientes «no han detectado voluntad de acuerdo» por parte de la coalición abertzale, pese a que los soberanistas insisten en público en su disposición a negociar con el Gobierno de Ramiro González.

En el Ejecutivo alavés crece la sensación de que el grupo juntero de Eva López de Arroyabe intenta alargar el proceso para construir un relato en el que sean los jeltzales y socialistas quienes bloqueen el pacto. Un clima de desconfianza que se agravó ayer, cuando el Gobierno foral conoció a través de una rueda de prensa de Bildu -y no en la mesa negociadora- las grandes líneas de las propuestas que pretenden incorporar a las cuentas.

Hace semanas, el diputado general advirtió que no asumirá el programa electoral de la coalición, porque, a su juicio, «llevaría a Álava a una situación peor». La percepción en su entorno es que este año EH Bildu busca tensionar el modelo más que facilitar un entendimiento. Un regreso al bloqueo de 2023. Entre sus planteamientos figuran medidas como implantar un servicio de autobús en todos los pueblos de más de cien vecinos o reforzar los servicios sociales en todas las comarcas, iniciativas atractivas sobre el papel pero que implicarían un elevado coste que pondría en riesgo el proyecto económico de González.

«Incongruencia»

Además, la izquierda abertzale trazó ayer una nueva línea roja -aunque evitó llamarla así- para impedir que se repita la fórmula del año pasado, cuando el Ejecutivo PNV-PSE aprobó las cuentas con Bildu y las medidas fiscales con el PP. «No se puede repetir esa incongruencia», reprochó López de Arroyabe. «El PNV y el PSE no pueden normalizar las políticas del Partido Popular. Nuestra mano está tendida a la negociación, pero aquí sólo hay dos opciones: o retroceder hacia atrás con el PP o mirar al futuro de la mano de EH Bildu», advirtió.

Pocas horas después de estas contundentes declaraciones en tono de ultimátum, el Gabinete de Ramiro González comunicó que la negociación vuelve a su 'casilla de salida' y se tratará de buscar un pacto con todos los partidos con representación en las Juntas Generales, excepto Vox. Esto no supone que se descarte a EH Bildu, pero la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP y Elkarrekin Podemos vuelve a cobrar fuerza. Los contactos se intensificarán durante las próximas semanas en una fase de «cortejo» que culminará a mediados de diciembre con el entendimiento entre los partidos o la indeseada prórroga de las cuentas que inevitablemente afectaría a las políticas del territorio y los servicios que se prestan.

En cualquier caso, las próximas semanas no serán sencillas en el Palacio de la Provincia. La alternativa de EH Bildu se presentaba como la más factible, pero los independentistas no ocultaron ayer que buscan «reorientar» las políticas del Gobierno foral sobre la promoción de vivienda social, la creación de plazas públicas en residencias, la transición ecosocial o la financiación de las entidades locales como asuntos, sin precisar su coste.

Rechazo de De Andrés

El PP, hasta ahora en segundo plano, ha preferido mantenerse al margen y no pronunciarse públicamente antes de conocer el proyecto presupuestario -que se presentará mañana en una sesión extraordinaria del consejo-. Sin embargo, la formación empieza a mostrar sus cartas y a definir sus líneas rojas. Su presidente en Euskadi y exdiputado general de Álava, Javier de Andrés, advirtió el pasado domingo en EL CORREO que «no apoyaremos unos presupuestos en clave socialista», dejando claro que cualquier negociación con el Ejecutivo PNV-PSE deberá respetar sus prioridades.

Los conservadores, en cualquier caso, tampoco descartarían del todo entrar en la negociación con capacidad de influencia real, no solo como testigo, con el objetivo de condicionar el acuerdo final sin comprometer su identidad política, marcando un contraste con la actitud del PNV y el PSE, que se ven forzados a explorar alternativas ante el bloqueo de Bildu.

Elkarrekin Podemos, por su parte, fue la opción prioritaria del PNV y PSE en las dos últimas negociaciones presupuestarias, pero los morados se descabalgaron antes de suscribir nada. Una experiencia que dejó un sabor agridulce. Además, su portavoz en las Juntas Generales, David Rodríguez, puso el listón alto hace pocas semanas al insistir en que una «línea roja clara y absoluta» será la mejora del convenio de las residencias privadas de mayores. Un conflicto que patronal y sindicatos arrastran desde hace más de un lustro.