Ramiro González (PNV) y Eva López de Arroyabe (EH Bildu) acceden al pleno de las Juntas Generales. Jesús Andrade

El PNV reprocha a Bildu su falta de voluntad de pactar los presupuestos de Álava y se abre al PP

La negociación vuelve a la 'casilla de salida' ante la desconfianza de que los abertzales busquen estirar la negociación y finalmente no llegar a ningún acuerdo

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Cambio de rumbo en la negociación presupuestaria en Álava. Todo apuntaba a que este año se reeditaría el acuerdo con EH Bildu, pero los acontecimientos ... de las últimas horas han precipitado un giro. El Ejecutivo foral PNV-PSE, que gobierna en minoría, abre ahora la puerta a pactar con el PP y Elkarrekin. Fuentes forales confirman a EL CORREO que en los contactos más recientes «no han detectado voluntad de acuerdo» por parte de la coalición abertzale, pese a que los soberanistas insisten en público en su disposición a negociar con el Gobierno de Ramiro González.

